Wadelevrai pubblica l’EP “Teranga” per Warner Music Italia

Il giovanissimo rapper italo-senegalese Wadelevrai, pubblica sulle piattaforme streaming il suo primo EP “Teranga” firmato MK3/Warner Music Italia

Dopo l’uscita del singolo “Mademoiselle” lo scorso 16 giugno, il giovanissimo rapper italo senegalese WADELEVRAI, pubblica il suo primo EP “Teranga” firmato MK3/Warner Music Italia. “Teranga” (in senegalese ‘ospitalità’) è un EP alla scoperta delle origini e della cultura dell’artista. Il sound, le melodie e le parole, echeggiano l’Africa e le sue mille sfumature: un viaggio che trascina e che avvolge. Il progetto si compone di 8 tracce, di cui 4 edite, tra cui il singolo “Mademoiselle”.

“Questo EP racconta tanto di me, del mio passato, delle mie origini e delle mie ambizioni. Ogni canzone è stata scritta con l’intento di comunicare qualcosa e sono sicuro che ci saranno persone che si potranno rispecchiare in ciò che scrivo. “44”, la traccia n. 5, ha tutte le caratteristiche per essere un banger, con ritmo, metrica e mood irresistibili: cassa dritta in chiave afro e un testo in cui si fondono italiano e francese.” – afferma WADELEVRAI.

Tracklist

1) Recap 2022

2) Mufasa

3) Bah Oui

4) Willie ft. Em

5) 44

6) Mademoiselle (Oh la la la)

7) Begue (volere) Ft. Nahaze

8) Afrokidd, Vol.2

WadeLeVrai, all’anagrafe Wade Pape Matar, è un rapper italo-senegalese classe 2003. Nasce a Magenta e cresce nel piccolo paesino di Corbetta, poco fuori Milano, dove inizia a muovere i suoi primi passi e dove stringe legami con coloro che tutt’ora sono sempre al suo fianco. Inizialmente, investire sul suo percorso musicale non era una priorità, anche vista la sua grande passione per lo sport e soprattutto per il calcio: segue infatti la trafila delle giovanili in diverse squadre milanesi, senza mai però esordire da professionista. La svolta che lo porta a dedicarsi con tutto se stesso alla musica nasce dall’incontro con il produttore magentino Parker Wave che, riuscendo a ricamare le giuste melodie intorno ai suoi testi, fa scoppiare la scintilla creando un’alchimia tanto potente quanto unica. Il genere che meglio rappresenta l’artista è l’afro beat; un sound totalmente nuovo rispetto al contesto musicale italiano odierno. Nel 2022, dopo aver rilasciato alcuni brani da indipendente, firma un contratto di Management con Mk3 che lo porta alla realizzazione di alcuni singoli pubblicati con Warner Music Italia. A breve è in uscita il suo nuovo singolo “Willie”, in collaborazione con Em, artista italo-senegalese proprio come lui. Il 16 giugno pubblica il singolo “Mademoiselle” che anticipa l’uscita dell’EP “Teranga”.