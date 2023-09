Qualificazioni Europei: su Rai 1 in diretta Macedonia del Nord-Italia

Qualificazioni Europei: Nazionale A e Under 21, tornano gli Azzurri. In Lettonia esordio per Nunziata, a Skopje la “prima” di Spalletti. Le dirette sui canali Rai

Due prime volte, separate da poco più di ventiquattr’ore e da poco meno di 2400 km: a Jurmala, in Lettonia, per la prima giornata del girone di qualificazione all’Europeo Under 21 del 2025, Carmine Nunziata, venerdì pomeriggio si siederà sulla panchina degli Azzurrini, dopo aver condotto l’Under 20 alla finale mondiale, persa contro l’Uruguay lo scorso giugno, ma con la soddisfazione di aver allenato il miglior giocatore della manifestazione, nonché capocannoniere, Cesare Casadei. E sarà proprio il talento del Leicester, dove il Chelsea, che lo scorso anno lo aveva prelevato dall’Inter, lo ha mandato in prestito, a guidare la nuova versione degli Azzurrini, che oggi a 20 km dalla splendida Riga, e in diretta su Rai 2 dalle 15.45, con il commento di Luca De Capitani e Roberto Rambaudi, e gli interventi da bordo campo di Francesco Rocchi, cominciano il viaggio verso il nuovo biennio.

Un viaggio che, al contrario, la Nazionale maggiore ha già cominciato, sia pure non come ci si sarebbe aspettato. Per questo, anche per questo, l’esordio di Luciano Spalletti, neo Ct dopo la burrascosa separazione da Mancini, sulla panchina azzurra non sarà banale. Né, in realtà, avrebbe potuto esserlo, in ogni caso, visto che gli Azzurri giocheranno sabato sera a Skopje, capitale di quella Macedonia del Nord al cospetto della quale, a Palermo, si infranse un anno fa il sogno del mondiale in Qatar.

Palermo è il passato, certo, ma la situazione di classifica, in vista dell’Europeo tedesco della prossima estate impone, all’ex allenatore del Napoli, un cambio di marcia sensibile, sul piano del gioco e soprattutto su quello dei risultati: Macedonia del Nord-Italia, terza gara di qualificazione verso Germania 2024, andrà in onda sabato 9 settembre su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordo campo di Tiziana Alla e Andrea Riscassi e quelli da studio di Alessandro Antinelli e Lele Adani.