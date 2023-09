Psa Italy presenta il nuovo report di sostenibilità

Larga parte del rapporto si concentra sui numeri di PSA in Italia, che riunisce le attività del gruppo di Singapore: PSA Genova Pra’ e PSA SECH nel Porto di Genova, e PSA Venice-Vecon nel Porto di Marghera. Tra i risultati evidenziati quello dell’occupazione, con 993 dipendenti diretti totali, + 2,2% rispetto al 2021, di cui il 95% è residente o domiciliato nelle province di riferimento dei terminal stessi.

A questo elemento, significativo e portatore di ricchezza in termini di occupazione e di attenzione al territorio, si aggiunge il dato relativo alla ricaduta economica delle attività del terminal, pari a 107M di euro spesi in totale per approvvigionamenti, di cui il 67% spesi in Liguria e Veneto, e con un aumento del valore indotto sul territorio del +4% rispetto all’anno precedente.

PSA evidenzia, dati alla mano, il supporto costante alle attività produttive, contribuendo allo sviluppo dell’imprenditorialità e alla creazione di lavoro dignitoso nei territori di appartenenza ricorrendo ove possibile a fornitori locali: nel corso del 2022, il numero totale di fornitori con i quali sono stati intrattenuti rapporti commerciali ammonta a 1.106 soggetti per PSA Italy, 599 coinvolti da PSA Genova Prà e PSA SECH e i rimanenti 507 da PSA Venice-Vecon. PSA Italy ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissata di garantire l’allungamento della catena del valore grazie all’avvio di partnership in termini di servizi logistici integrati e di servizi ferroviari, in atto di consolidamento nel 2023.

Tra i principali risultati raggiunti in tema ambientale, merita citare innanzitutto l’abbattimento delle emissioni CO2 pari all’84% nel 2022 del treno Southern Express rispetto al trasporto su gomma, e il contestuale incremento del 38% di traffici rispetto al 2021, in linea con gli obiettivi sposati da PSA in tema di riduzione delle emissioni di CO2 del 50% entro il 2030, del 75% entro il 2040, per arrivare a 0 emissioni entro il 2050.

In continuità con gli obiettivi energetici prefissati, PSA Italy usa energia rinnovabile, ovvero il 100% di energia elettrica acquistata dai tre terminal proviene da fonti rinnovabili. Risultato soddisfacente anche sotto il profilo del trattamento dei rifiuti avviati al recupero nei terminal PSA Italy, che passa dell’86,8% del 2021 al 90,7% del 2022.

PSA presenta il bilancio di Sostenibilità 2022: come per l’anno scorso, il report prende in considerazione tutti gli aspetti ambientali, sociali ed economici di tutti i terminal del gruppo PSA in Italia, testimoniando l’importanza di fare impresa in modo sostenibile e responsabile, avendo sempre presente e radicato nella strategia di business il territorio in cui operano le tre aziende.