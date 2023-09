Prevenzione: nuovi check-up da Cerba HealthCare Italia

Salute e prevenzione sempre più accessibili con i nuovi check-up Cerba HealthCare Italia: si aggiunge ai pacchetti base, cardiovascolare, tiroide, donna e uomo (under o over 40)

Promuovere stili di vita all’insegna della salute e del benessere e incentivare la prevenzione, rendendola sempre più completa e accessibile. Cerba HealthCare Italia rinnova la sua offerta con la nuova linea di prevenzione “Lab Check-up”, che aggiunge i consueti pacchetti di esami (base, cardiovascolare, tiroide, uomo e donna under e over 40) delle novità: il Genium test prenatale, Bio Balance per l’analisi del Microbioma, Stress Detector, Allergy Detector per 300 allergeni, screening autocomponibile per le Malattie Sessualmente Trasmissibili e screening per le intolleranze alimentari (Celiachia Duo Test e test 108 alimenti).

«Queste novità – spiega il Direttore Scientifico di Cerba HealthCare Italia Prof. Francesco Broccolo – rendono la nostra gamma di check-up fra le più complete offerte a livello nazionale. Il nostro approccio non è rivolto solo alla prevenzione e diagnosi precoce delle principali e più diffuse patologie; altrettanto importante, a qualsiasi età, è impostare un percorso di salute che ci permette di conoscerci, monitorarci e seguire un adeguato stile di vita. Pensiamo all’analisi del Microbioma e al test che misura il livello di stress: sono due nuovi strumenti importantissimi, ma ancora poco conosciuti, per identificare disfunzioni e problemi spesso sottovalutati, e introdurre opportuni correttivi che migliorano la qualità della vita».

L’altro fattore che ha un’importante funzione sociale e di servizio ai cittadini è l’accessibilità di questi test. La linea “Lab Check-up” e tutti gli altri pacchetti di prevenzione proposti da Cerba HealthCare si possono effettuare in tutti i punti prelievo del gruppo, presente in 16 regioni italiane con più di 400 tra centri medici e di prelievo oltre a 34 laboratori.

Genium test prenatale è un test non invasivo (NIPT), che fornisce una risposta sulla presenza di anomalie genetiche del feto. L’analisi viene eseguita mediante tecnologia Illumina con il test certificato CE-IVDR. Analizzando i frammenti di DNA del feto presenti nel sangue materno, il test permette di individuare quali siano i soggetti a rischio per le anomalie cromosomiche più comuni. Si esegue con un nomale prelievo di sangue materno a partire dalla decima settimana compiuta. Può essere eseguito da tutte le donne in attesa in quanto permette di evitare i rischi legati a esami diagnostici invasivi: è indicato nel caso di gravidanze singole, gemellari, in donne di qualsiasi età e categoria di rischio. Il team di specialisti in genetica di Cerba HealthCare garantisce al medico e alla paziente un servizio di consulenza online pre- e post-test.

Bio Balance, per l’analisi del Microbioma, e Stress Detector, studiati per misurare il livello di alcuni ormoni nella saliva, sono volti a identificare disfunzioni che possono essere risolte intervenendo in modo opportuno su alimentazione, riposo o attività sportiva. Il referto del Bio Balance è corredato di tutte le modifiche alimentari consigliate compreso l’utilizzo di probiotici e prebiotici per ripristinare il corretto funzionamento del microbiota (eubiosi).

Allergy Detector, un test omnicomprensivo di ultima generazione che consente di identificare 300 potenziali allergeni, sia inalanti che alimenti. Il Test Allergy Detector è superiore sia ai test cutanei per le allergie (Skin Prick Test) che al dosaggio delle IgE specifiche con tecniche classiche (RAST) perché da un semplice e rapido prelievo di sangue consente di misurare simultaneamente in un’unica seduta IgE totali e IgE specifiche dirette contro 300 allergeni: 117 estratti allergenici e 183 estratti allergeni molecolari.

Screening autocomponibile Malattie Sessualmente Trasmissibili studiato per la diagnosi delle infezioni strettamente correlate alla trasmissione sessuale, con un ridotto periodo finestra (tempo che intercorre tra l’avvenuto contagio e la positività al test). Lo screening MTS ha la possibilità di selezionare gli esami di interesse all’interno della lista delle infezioni potenzialmente contraibili (totalmente personalizzabile) qualora si desiderasse verificare soltanto una o più infezioni (es. l’infezione di cui è positivo il partner).

Screening dedicato alle intolleranze alimentari: Celiachia Duo Test per individuare la predisposizione genetica alla celiachia, in caso di negatività del test si può escludere la predisposizione alla malattia. In caso di positività invece, si può procedere ad ulteriori analisi di approfondimento, ovvero a test diagnostici di conferma eseguiti su sangue (IgA totali, anti-tTG Iga e IgG anti-gliardina deamidata IgA e IgG, anti-endomisio IgA e IgG). Celiachia Duo Test è indicato per chi soffre di sintomi gastrointestinali e chi ha familiarità con la malattia.

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 16 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese è presente in 16 regioni, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 34 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 6 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it