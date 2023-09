“Ncis” e “Ncis Hawaii” in prima visione assoluta su Rai 2: la trama degli episodi

Le nuove puntate di “Ncis” e “Ncis Hawaii” in prima visione assoluta da stasera su Rai 2: ecco la trama degli episodi in onda

Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa. Venerdì 8 settembre, alle 21.20 in prima visione assoluta, un nuovo episodio di “NCIS”, l’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, le cui vicende hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti, da oltre dieci anni. Nel nuovo episodio, “Vecchie ferite”, l’omicidio di un giovane ufficiale della Marina riporta a galla una dolorosa vicenda che lega Parker al suo migliore amico ed ex collega dell’F.B.I., Jeremy Brighton. Alla vittima, che doveva trasportare tre casse di oppioidi contraffatti, viene tesa un’imboscata, e rubato il carico. Ma gli assassini, si lasciano dietro delle pasticche, tutte con lo stesso simbolo inciso sopra, una “doppia vu” …

Segue, sempre su Rai2, alle 22.10, “NCIS Hawaii”, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico, con l’episodio “Doppia colpa” in prima visione assoluta. Una rapina a mano armata a casa di un capitano della Marina, finita in un duplice omicidio, riapre un caso analogo avvenuto sette anni prima. All’epoca l’ex agente dell’NCIS Jimmy Carter aveva ottenuto una confessione da Sean Clark, braccio destro dell’ammiraglio. Alla luce delle nuove prove, però, la sua colpevolezza viene rimessa in discussione. La Tennant intanto è anche alle prese con Julie che le confessa di non voler più partecipare alle selezioni della sua squadra di calcio…

Subito dopo, Rai 2 propone “L’impostore”, il 9° episodio della 1° stagione di “NCIS Hawaii”. Suzuki Kazutoshi è un giapponese mandato negli Stati Uniti all’età di dieci anni a lavorare nelle piantagioni di ananas, quando, in piena Seconda Guerra Mondiale, in America iniziò la caccia agli immigrati nippo-americani che venivano fatti prigionieri e deportati nei campi di concentramento. Ma al giovane Ken Ito, reclutatore per l’esercito americano, questo non importava e offrì a Suzuki la possibilità di diventare una spia americana…