Miastenia grave: l’agenzia Fda ha approvato rozanolixizumab

L’Fda ha approvato rozanolixizumab, un anticorpo monoclonale IgG4 umanizzato somministrato per via sottocutanea per il trattamento di pazienti affetti da miastenia grave generalizzata, una rara malattia autoimmune che provoca la perdita dei muscoli.

Sviluppato da UCB sarà messo in commercio con il marchio Rystiggo.

L’approvazione da parte dell’Fda del trattamento per due forme di miastenia grave generalizzata (gMG) fa seguito ai risultati positivi della sperimentazione di Fase III, che ha dimostrato che il farmaco ha portato a miglioramenti significativi dei sintomi, tra cui la capacità di respirare, parlare, deglutire e alzarsi da una sedia.

Rozanolixizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato somministrato per via sottocutanea che si lega specificamente, con elevata affinità, al recettore Fc neonatale umano (FcRn). È stato progettato per bloccare l’interazione tra FcRn e l’immunoglobulina G (IgG), accelerando il catabolismo degli anticorpi e riducendo la concentrazione di autoanticorpi IgG patogeni.

L’approvazione riguarda gli adulti affetti dalla malattia che sono positivi agli anticorpi anti-acetilcolina (AChR) o anti-muscolo-specifici della tirosina chinasi (MuSK), rendendo rozanolixizumab l’unico trattamento approvato dalla FDA per entrambi i sottotipi di MGG.

Nella malattia, gli autoanticorpi IgG patogeni possono compromettere la trasmissione sinaptica alla giunzione neuromuscolare prendendo di mira proteine specifiche sulla membrana postsinaptica. Ciò influisce sulla capacità dei nervi di stimolare il muscolo.

Questa debolezza muscolare può causare un’interruzione potenzialmente fatale della respirazione, oltre a sdoppiamento della vista, abbassamento delle palpebre e difficoltà a deglutire, masticare e parlare.

“Non ci sono due persone che vivono con la MGM allo stesso modo, quindi non possiamo adottare un approccio unico alla gestione della malattia”, ha dichiarato Iris Loew-Friedrich, vicepresidente esecutivo e chief medical officer di UCB.

Ai pazienti affetti da MGM sono stati somministrati anche steroidi, immunosoppressori e inibitori dell’acetilcolinesterasi. Ma l’eterogeneità della malattia la rende difficile da trattare.

Il mese scorso sono stati pubblicati su The Lancet Neurology i risultati dello studio di Fase III MycarinG. I pazienti che hanno assunto rozanolixizumab hanno registrato miglioramenti in otto sintomi rispetto a quelli che hanno assunto il placebo. Su una scala da 0 a 24, nota come punteggio totale MG-ADL, i pazienti in trattamento con UCB hanno registrato un cambiamento di 3,4 punti rispetto al basale, mentre il gruppo placebo ha registrato un cambiamento di 0,8 punti.

Le reazioni avverse più comuni, riportate in almeno il 10% dei pazienti trattati con il farmaco, sono state cefalea, infezioni, diarrea, piressia, reazioni di ipersensibilità e nausea.

UCB ha dichiarato che Rystiggo sarà disponibile in commercio negli Stati Uniti nel terzo trimestre di quest’anno. Il trattamento è ancora in fase di revisione nell’UE e in Giappone per gli adulti affetti da MGM, che colpisce tra le 100 e le 350 persone per milione.

Il farmaco per via endovenosa Vyvgart (efgartigimod alfa) di Argenx è stato approvato nel 2021 dalla FDA per i pazienti

Miastenia grave generalizzata

La MGM è una malattia autoimmune cronica e imprevedibile in cui gli autoanticorpi patogeni possono compromettere la trasmissione sinaptica alla giunzione neuromuscolare prendendo di mira proteine specifiche sulla membrana postsinaptica. Ciò interrompe la capacità dei nervi di stimolare il muscolo e determina una contrazione più debole.

Le persone affette da MGM possono manifestare una serie di sintomi, tra cui palpebre cadenti, visione doppia e difficoltà a deglutire, masticare e parlare, oltre a una grave debolezza muscolare che può portare a una debolezza dei muscoli della respirazione potenzialmente letale. Negli Stati Uniti la prevalenza della MG è stimata tra il 14 e il 20 per 100.000 abitanti; circa 36.000-60.000 casi. In Europa, la prevalenza è stimata a 10 per 100.000 abitanti. con MGM positiva agli anticorpi AChR.