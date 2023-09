La 3ª edizione della Pipeline & Gas Expo nel 2024 a Piacenza

Alla 3ª edizione dell’unica mostra-convegno in Europa interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil, Gas & Water” verrà affiancata la 1ª edizione della “CYBSEC-EXPO”, evento focalizzato alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. Alla 2ª edizione del PGE-PIPELINE & GAS EXPO, tenutasi dall’8 al 10 Giugno 2022 nel padiglione principale del quartiere fieristico di Piacenza Expo, Mediapoint & Exhibitions – organizzatrice della manifestazione – aveva affiancato, in un padiglione adiacente, l’edizione inaugurale della HYDROGEN EXPO, che è stata la prima fiera italiana interamente dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell’idrogeno.

Gli oltre 5 mila visitatori e i 200 espositori totalizzati dai due eventi hanno costituito un notevole successo, al punto che la 2ª edizione della HYDROGEN EXPO, tenutasi sempre a Piacenza come evento indipendente nel Maggio scorso, ha riscontrato un numero record di partecipanti, con più di 7 mila visitatori e oltre 150 espositori, molti dei quali provenienti anche dall’estero. Visto il successo dell’abbinamento di eventi fortemente complementari, al PGE 2024 sarà affiancata nel Padiglione 2 del quartiere fieristico piacentino l’edizione inaugurale della CYBSEC-EXPO, e ciò in quanto uno dei primi attacchi “Hacker” costrinse nel 2021 l’importante operatore americano “Colonial Pipeline” a sospendere le attività per svariati giorni.

La 3ª edizione del PGE sarà nuovamente ospitata nel padiglione principale di Piacenza Expo, ed è in continua e costante crescita anche a seguito delle notevoli attività promozionali della manifestazione che è stata presente con un suo stand a varie fiere sia italiane che estere (tra le quali la OTC di Houston) e che sarà anche uno degli sponsor della IPLOCA Annual Convention, che si terrà quest’anno a Vancouver (Canada)

“Poiché la Mediapoint & Exhibitions è divenuta specialista nell’organizzazione di eventi di nicchia”

afferma Fabio Potestà, organizzatore di entrambe le fiere

“rileviamo un sempre più ampio interesse per manifestazioni di elevata specializzazione, breve durata e costi contenuti, una formula questa che è sempre più apprezzata anche da quelle imprese internazionali desiderose di intraprendere relazioni commerciali con il ricchissimo tessuto imprenditoriale italiano, che annovera il più elevato numero di piccole e medie aziende a livello europeo”.

Con la sua formula altamente specialistica, infatti, il PGE rappresenta un perfetto punto d’incontro fra le imprese che operano nella progettazione, costruzione, e manutenzione di gasdotti, metanodotti, oleodotti e acquedotti, di reti distributive di gas e di quelle idriche e i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature, materiali e software a loro necessari.

In occasione della mostraconvegno, sarà possibile vedere da vicino tutta una serie di prodotti dedicati ai settori del “MidStream” come “Pipelayers”, tensionatori idraulici, macchine curvatubi e saldatrici, stazioni di pompaggio, compressori, serbatoi per lo stoccaggio, valvole, attuatori, elementi di raccorderia, tecnologie trenchless, utensileria dedicata e componentistica varia.

“Sono certo che l’affiancamento del PGE 2024 alla CYBSEC-EXPO incrementerà notevolmente il numero degli operatori qualificati soprattutto da parte di quelle “Multi Utilities” sia italiane che estere che sono certamente interessate alle tematiche di entrambe le manifestazioni” continua Potestà

“in un Paese in cui il 67% delle imprese rileva un aumento dei tentativi di attacco, solo nel primo semestre del 2022 sono stati rilevati dal Clusit ben 1.141 eventi ostili, + 8,4% rispetto allostesso periodo 2021, e le minacce interessano sempre più anche infrastrutture critiche tra le quali vi sono certamente le “pipelines”.

“Nonostante ciò, nelle aziende italiane solo nel 53% dei casi è presente un Chief Information Security Officer. Quello della Cybsecurity è un tema di enorme interesse anche per molte altre aziende che partecipano da anni alle fiere di nicchia da noi organizzate a Piacenza Expo, e sono certo che la CYBSEC-EXPO potrà svilupparsi in maniera altrettanto vigorosa della HYDROGEN EXPO, che è già diventata la più grande fiera italiana dello specifico comparto e che occuperà da sola il prossimo anno tutto il quartiere fieristico di Piacenza. Come tradizione per tutte le manifestazioni specialistiche da noi organizzate, sia al PGE che alla CYBSEC-EXPO offriremo un ricco programma convegnistico al quale contribuiranno anche quelle Associazioni di categoria con le quali abbiamo da anni una collaborazione consolidata. Non mancherà anche una cena di gala per gli espositori e la loro clientela più selezionata in una delle bellissime location piacentine, così come sarà organizzato un evento di Networking direttamente all’interno del quartiere fieristico per incrementare le relazioni tra tutte le aziende che parteciperanno alle 2 mostre-convegno”.