“Gli occhi dei giganti” è la nuova canzone dei CDA

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Gli Occhi dei Giganti”, il nuovo singolo dei CdA

“Gli Occhi dei Giganti” è un brano che racconta di come le persone che appaiono più spaventose o imponenti, come i giganti, possono nascondere un cuore gentile o una storia difficile che le ha rese così. Il pezzo invita l’ascoltatore a non farsi intimorire dalle apparenze e a prendersi il tempo di conoscere davvero le persone.

Spiega la band a proposito del brano: «Il brano racconta la storia di una persona che cerca di fuggire dal proprio passato, ma si rende conto che la chiave per liberarsi è dentro di sé.

Il brano è caratterizzato da un sound intenso e coinvolgente, accompagnato da un testo che emoziona e fa riflettere. La melodia si sviluppa in modo graduale, creando una tensione che si risolve solo nel ritornello. Le parole del ritornello, “Non correre / anche gli occhi dei giganti hanno lacrime / chiuse in un diario e poi strappato / in mille pagine”, sono un invito a non fuggire dalle proprie emozioni e dal proprio passato, ma a riconoscere e accettare le proprie fragilità e a non scappare dalle proprie paure, ma ad affrontarle con coraggio. È stato prodotto con cura e attenzione ai dettagli, con un arrangiamento rock accompagnato anche dall’orchestra “player 2 Orchestra”»

Biografia

“CdA” nascono a Roma nel 2014 con l’obiettivo di portare sui palchi di tutta Italia le sigle dei cartoni animati più amati trasmessi dagli anni ‘70 fino ad oggi. Grazie ai loro elettrizzanti arrangiamenti in chiave Rock e a un vero e proprio Show completo di sketch e video proiezioni ad hoc, riescono a divertire, appassionare e far rivivere emozioni sopite dal tempo.

L’effetto nostalgia che attivano i CdA quando salgono sul palco fa venir voglia di scoprire, sigla dopo sigla, quale sarà il prossimo ricordo ad uscire dal cassetto. Dal 2022 affiancano a quello delle cover un nuovo percorso che li porta a scrivere brani inediti inerenti il mondo degli anime giapponesi. I primi singoli “Con un pugno” (One Punch Man) e “You & I” (Demon Slayer) sono disponibili in tutti gli store e le piattaforme digitali. Dopo quasi dieci anni di attività, i CdA vantano collaborazioni con molti doppiatori e artisti del campo musicale e dell’animazione, nonché l’essersi esibiti in numerosi locali prestigiosi e l’aver calcato i più famosi palchi italiani. Apparizioni in articoli di giornale, rubriche radiofoniche e trasmissioni televisive completano il curriculum vitae di questa band di ragazzi romani pronti a portare a termine la loro missione alla fine di ogni concerto: far divertire ed emozionare fino all’ultimo spettatore.