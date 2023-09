Euro 2024: Frecce Trenitalia scontate per Italia-Ucraina a Milano

Italia-Ucraina a Milano per Euro 2024 con le Frecce Trenitalia: i possessori dei biglietti della partita potranno usufruire di sconti fino all’80%

Stadio Giuseppe Meazza, a Milano il 12 settembre per l’Italia c’è l’Ucraina, in palio punti preziosi per la qualificazione al Campionato Europeo 2024. Non una partita come le altre soprattutto perché sarà la prima, davanti i propri tifosi, del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per l’occasione, ha promosso l’offerta “Speciale Eventi”. Tutti i possessori dei biglietti della partita potranno usufruire di sconti fino all’80% rispetto al prezzo basa per viaggiare sulle Frecce. Selezionando in fase di acquisto il codice “AZZURRI” si usufruirà della promozione. L’offerta è acquistabile su questo sito, tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate per viaggi di andata con destinazione Milano dal 10 al 12 settembre 2023 e per viaggi di ritorno con origine Milano dal 12 al 13 settembre 2023.

Il debutto ufficiale dell’Italia – guidata dal tecnico toscano – avverrà il 9 settembre a Skopje contro la Macedonia del Nord, un incontro sempre valevole per la qualificazione a Euro 2024. Poi sarà la volta dell’Ucraina, una sfida importante (seppur non ancora decisiva) per il raggiungimento dell’obiettivo qualificazione. Gli azzurri, nel girone anche con Inghilterra e Malta, hanno totalizzato al momento 3 punti con 2 incontri giocati.