SLA associata a mutazione del gene SOD1: Fda approva tofersen

L’Fda ha approvato tofersen per il trattamento di pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) associata a una mutazione nel gene della superossido dismutasi 1 (SOD1) (SOD1-ALS). Qalsody è un oligonucleotide antisenso che ha come bersaglio l’mRNA di SOD1 per ridurre la sintesi della proteina SOD1. Sviuppato da Biogen il farmaco sarà messo in commercio con il marchio Qalsody.

L’approvazione si è basata sulla riduzione del neurofilamento luminoso plasmatico (NfL), un biomarcatore ematico di lesioni assonali (nervose) e neurodegenerazione.

Chris Viehbacher, CEO di Biogen, ha dichiarato in un comunicato che la decisione della FDA rappresenta un “momento cruciale nella ricerca sulla SLA”.

“Abbiamo ottenuto, per la prima volta, il consenso sul fatto che il neurofilamento possa essere utilizzato come marcatore surrogato con ragionevole probabilità di prevedere un beneficio clinico nella SOD1-ALS”, ha dichiarato Viehbacher. “Crediamo che questo importante progresso scientifico accelererà ulteriormente lo sviluppo di farmaci innovativi per la SLA”.

Qalsody viene somministrato per via intratecale (attraverso un’iniezione spinale) da operatori sanitari esperti nell’esecuzione di punture lombari. Il dosaggio raccomandato è di 100 mg (15 mL) per somministrazione. I pazienti ricevono tre dosi iniziali somministrate a intervalli di 14 giorni, seguite da una dose di mantenimento ogni 28 giorni.

Dal 2021 il tofersen è somministrato in Italia attraverso un programma di accesso anticipato, uso compassionevole, che ogni neurologo può richiedere per i propri pazienti SLA con mutazione nel gene SOD1.

Malattia o condizione

Simile alla SLA sporadica, per la quale non esistono fattori di rischio associati né anamnesi familiare della malattia, la SOD1-ALS è una malattia neurodegenerativa progressiva che attacca e uccide le cellule nervose che controllano i muscoli volontari. I muscoli volontari producono movimenti come masticare, camminare, respirare e parlare. La SLA fa sì che i nervi perdano la capacità di attivare muscoli specifici, che diventano deboli e portano alla paralisi.

Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, tra i 16.000 e i 32.000 americani sono attualmente affetti da SLA. Circa il 2% dei casi di SLA è associato a mutazioni nel gene SOD1; pertanto, l’agenzia stima che negli Stati Uniti vi siano meno di 500 pazienti con SOD1-ALS.

Efficacia

L’efficacia di Qalsody è stata valutata in uno studio clinico di 28 settimane, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, condotto su 147 pazienti con debolezza attribuibile alla SLA e una mutazione SOD-1 confermata da un laboratorio centrale. Lo studio ha assegnato in modo casuale 108 pazienti in un rapporto 2:1 a ricevere un trattamento con Qalsody 100 mg (n = 72) o placebo (n = 36) per 24 settimane (tre dosi di carico seguite da cinque dosi di mantenimento).

I partecipanti erano per circa il 43% donne, il 57% uomini, il 64% bianchi e l’8% asiatici. L’età media era di 49,8 anni (range da 23 a 78 anni).

I pazienti che hanno ricevuto Qalsody hanno registrato riduzioni nominalmente significative della concentrazione plasmatica di NfL alla settimana 28 rispetto al braccio placebo. I risultati sono ragionevolmente in grado di prevedere un beneficio clinico nei pazienti. La riduzione osservata di NfL è stata coerente in tutti i sottogruppi in base al sesso, alla durata della malattia dall’inizio dei sintomi, alla sede di insorgenza e all’uso di altri farmaci per il trattamento della SLA.

Qalsody è stato approvato secondo la procedura di approvazione accelerata, in base alla quale la FDA può approvare farmaci per condizioni gravi in cui esiste un bisogno medico insoddisfatto e si dimostra che un farmaco ha un effetto su un endpoint surrogato che è ragionevolmente in grado di prevedere un beneficio clinico per i pazienti.

Per confermare il beneficio clinico di Qalsody, Biogen sta attualmente testando tofersen in uno studio separato di fase 3, noto come ATLAS Trial. Questo studio è diverso dallo studio VALOR perché coinvolge circa 150 partecipanti che presentano mutazioni specifiche del gene SOD1 ma non hanno segni o sintomi di SLA. I ricercatori stanno cercando di stabilire se il tofersen può ritardare l’insorgenza dei segni o dei sintomi della SLA e/o rallentare il declino delle funzioni una volta che i segni o i sintomi sono comparsi. Il completamento della sperimentazione è previsto per il 2027.