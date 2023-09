SIAD e SOL unite per un nuovo impianto a Zagabria

Il Gruppo SIAD e il Gruppo SOL partecipano ad un’iniziativa produttiva congiunta in Croazia, attraverso la neocostituita Società croata OXY Technical Gases d.o.o. (“OXY”)

SIAD S.p.A. (“SIAD”) e SOL S.p.A. (“SOL”), due tra le principali società italiane di produzione di gas tecnici, industriali e medicinali, annunciano l’avvio di un progetto produttivo congiunto volto a ad aumentare le disponibilità di azoto, ossigeno e argon nei mercati dell’Est Europa ed in particolare in Croazia e nei Paesi limitrofi.

Nello specifico, SIAD e SOL hanno recentemente costituito la Società croata “OXY Technical Gases d.o.o.”, della quale SIAD detiene il 60% del capitale sociale e SOL il 40%

OXY ha in fase di realizzazione nei pressi di Zagabria un moderno impianto di frazionamento aria (ASU) per la produzione di ossigeno, azoto e argon liquidi a temperature criogeniche, ad elevata purezza, destinato a fornire ossigeno ed altri gas medicinali agli ospedali, nonché gas tecnici e i relativi servizi a industrie, enti locali, università, laboratori e centri di ricerca del Sud Est Europa.

L’ASU in costruzione è realizzato da “SIAD Macchine Impianti S.p.A.”, società del Gruppo SIAD specializzata nell’engineering e costruzione di impianti di produzione gas tecnici, compressori industriali e impianti di liquefazione di gas naturale GNL. Questo impianto di produzione gas industriali ha richiesto un investimento di circa 50 milioni di Euro, sostenuto dai due partner in proporzione secondo le rispettive quote di capitale; l’ASU entrerà in produzione nel corso del 2024 e genererà nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti, per circa 45 persone.

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) dopo una approfondita istruttoria ha valutato positivamente il progetto e ha deciso di sostenerlo tramite l’erogazione di un finanziamento a lungo termine di 31,5 milioni di Euro. Il contratto di finanziamento tra EBRD e OXY è stato firmato nelle settimane scorse.

L’ASU, ingegnerizzato e realizzato da SIAD Macchine e Impianti. è un impianto di elevate dimensioni, di moderna concezione e soprattutto con un ottimale livello di efficienza energetica, che permetterà quindi a SIAD e SOL di ritirare dalla società congiunta, solo produttiva, i propri prodotti a costi competitivi e con indubbi vantaggi anche per il mercato finale di riferimento.

SIAD è uno dei principali gruppi chimici italiani ed opera su scala internazionale, con un fatturato 2022 superiore al miliardo di euro, 70 mila clienti e 2.177 dipendenti nel mondo. Fondata a Bergamo nel 1927, presieduta da Roberto Sestini e amministrata da Bernardo Sestini, vanta una solida tradizione ed esperienza. Il Gruppo SIAD è presente con sedi in Europa e nel mondo ed è attivo nei settori Gas Industriali, Engineering, Healthcare, Gas Naturale e GPL.

Fin dalla fondazione, valori come Solidità, Innovazione, Autenticità e Differenza, hanno permesso al Gruppo SIAD di crescere, continuando a espandersi anno dopo anno, in modo responsabile e sostenibile.

SOL è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia, in Marocco, in Brasile, in Cina, in India, in Ecuador e in Perù in due distinti settori prevalenti: quello della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Divisione Gas Tecnici) e quello dell’Assistenza Medicale a Domicilio (Divisione Home Care), con oltre 1.370 milioni € di fatturato e oltre 5.750 collaboratori.