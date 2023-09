Industria navale più efficiente con la tecnologia Wartsila

Le soluzioni propulsive avanzate del gruppo tecnologico Wärtsilä offrono notevoli vantaggi in termini di efficienza per l’industria navale. Uno studio basato sui dati operativi ha dimostrato significative riduzioni delle emissioni su due petroliere di media portata (MR), Elandra Sea ed Elandra Star, dopo l’installazione della tecnologia Wärtsilä, che ha portato a un aumento medio dell’efficienza del 6%.

Queste navi, di proprietà della società energetica globale Vitol e gestite dall’operatore lettone LSC Group, hanno personalizzato e integrato i sistemi Wärtsilä EnergoFlow ed EnergoProFin durante l’estate del 2022. L’innovativo statore pre-giro, noto come EnergoFlow, ottimizza il flusso dell’elica, consentendo una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni in tutte le condizioni operative. L’EnergoProFin, invece, è un dispositivo a risparmio energetico con alette che ruotano insieme all’elica, riducendo le perdite di energia causate dal vortice del mozzo dell’elica.

Questo migliora l’efficienza complessiva della propulsione e riduce significativamente il rumore subacqueo. L’efficienza di questi dispositivi è cruciale per consentire alle navi di ottemperare ai requisiti EEXI e alle valutazioni CII, mentre al contempo riducono i costi operativi per Vitol.

“Il successo dell’installazione dei prodotti Wärtsilä sull’Elandra Sea e sull’Elandra Star ci ha entusiasmato, tanto che due altre petroliere per prodotti di lungo raggio, l’Elandra Bay e l’Elandra Sound, sono state recentemente equipaggiate con i prodotti Wärtsilä a efficienza energetica durante la manutenzione in bacino. L’analisi congiunta dei dati ottenuti durante l’installazione dello scorso anno è estremamente incoraggiante, e abbiamo già programmato l’installazione di nuovi dispositivi nel 2024. Questa è solo una delle numerose iniziative in cui Vitol continuerà a investire per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza della nostra flotta,” ha affermato Ian Butler, Responsabile della Transizione Energetica – Settore Navigazione, Vitol.

Francois Emin, Responsabile del Prodotto – Propulsione, Wärtsilä, ha aggiunto: “Siamo lieti di supportare Vitol nei suoi sforzi per decarbonizzare le operazioni della sua flotta. EnergoFlow ed EnergoProFin rappresentano una scelta estremamente vantaggiosa rispetto alle alternative tecnologiche, come dimostrano i risultati positivi ottenuti su queste navi. Inoltre, una volta installati, non richiedono alcuna manutenzione aggiuntiva o costi aggiuntivi”.