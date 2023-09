Il biopic “Volevo nascondermi” su Rai 3: ecco la trama

“Volevo nascondermi”, biopic su Ligabue, in onda in prima serata su Rai 3 in contemporanea con la Mostra del Cinema di Venezia

Su Rai 3, in contemporanea con la Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 7 settembre, alle 21.40 in prima visione, c’è “Volevo nascondermi”, biopic su Ligabue, il più importante pittore naïf italiano del nostro Novecento, firmato da Giorgio Diritti, il cui nuovo film, “Lubo”, è in concorso in questa edizione del festival.

La storia dell’artista, nato a Zurigo da genitori italiani, è ricca di tribolazioni fin dalla prima infanzia: affidato a una famiglia adottiva si ammala di rachitismo e mostra ben presto disturbi della personalità, fino a essere recluso in manicomio. La pittura e l’arte saranno la sua via d’uscita: Antonio Ligabue verrà ben presto scoperto dallo scultore Renato Marino Mazzacurati per diventare, col tempo, uno degli artisti italiani più noti e riconoscibili del secolo scorso. Elio Germano, nei panni del difficile e controverso protagonista, dà una grande prova d’attore, sfidando senza paura l’indimenticabile Flavio Bucci che nel ’77 era stato un celebratissimo Ligabue televisivo.