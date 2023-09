Femminicidio a Marsala: Marisa Leo uccisa dall’ex compagno

Marsala, uccide l’ex compagna e poi si suicida: Marisa Leo aveva 39 anni, lo aveva denunciato. Era Responsabile marketing e comunicazione di un’azienda vinicola

Uccide la ex compagna a colpi di pistola, poi si toglie la vita. Accade nelle campagne del Trapanese, tra Mazara del Vallo e Marsala. L’uomo, Angelo Reina, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro la ex compagna, Marisa Leo, originaria di Salemi, poi si è messo in viaggio in autostrada concludendo la sua fuga nei pressi di Castellammare del Golfo, su un viadotto: qui si è fermato e si è sparato. Indaga la squadra mobile di Trapani. I due avevano una bambina di tre anni. Nel 2020, a quanto si apprende, Marisa Leo aveva denunciato l’ex compagno per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

SINDACO DI SALEMI: “SCONVOLTI DA QUANTO ACCADUTO“

“La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell’Amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa…”. Così in un post Facebook Domenico Venuti, sindaco di Salemi, la cittadina trapanese della quale era originaria Marisa Leo, la donna uccisa dall’ex compagno, Angelo Reina, che poi si è tolto la vita.

AZIENDA NELLA QUALE LAVORAVA VITTIMA: “SGOMENTI“

“Ciao Marisa, eri e sarai luce”. Così in un post Facebook le cantine riunite sotto il marchio ‘Colomba Bianca’ ricordano Marisa Leo, la donna di Salemi uccisa dal compagno, che poi si è tolto la vita nelle campagne del Trapanese. Leo era responsabile Marketing e comunicazione di ‘Colomba Bianca’. “È stata strappata alla vita – si legge -. Donna del vino, madre premurosa e ispiratrice delle nostre cantine. Mente e braccio di scelte di successo, colonna portante di progetti internazionali per la filiera vitivinicola italiana, visionaria comunicatrice nel mondo dei vitigni made in Sicily. Era attiva contro la violenza di genere. È inesplicabile immaginare una nuova vendemmia senza lei. Siamo sgomenti. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la perdita che subisce la famiglia di Marisa, di cui ci sentiamo parte integrante anche noi”.

IL VIDEO PER VALORIZZARE LE DONNE

Nel 2019 Marisa Leo, incinta, era stata protagonista di un video che celebrava le donne. “Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei, e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli. E sei perfetta così come sei. Donna, mamma, tu non sei sola“.