Al via la prima edizione di Vineyard Music Experience ad Arzachena

Dal 7 al 9 Settembre la I Edizione del festival Vineyard Music Experience ad Arzachena (SS): Pantha du Prince, Tamburi Neri, Jolly Mare e tanti altri sul palco

Il Vineyard Music Experience, il primo boutique festival in Sardegna dedicato alla musica elettronica, si terrà dal 7 al 9 settembre ad Arzachena, nella splendida cornice della Gallura. Questo evento unico è stato ideato per celebrare la condivisione e l’esperienza totale del suono, immersi nei secolari vigneti di una terra magica. Il festival è una fusione perfetta tra musica, eccellenze enogastronomiche, ospiti internazionali e i migliori diggers italiani.

Dalla disco italiana caratterizzata da ritmi afro-cosmici di Jolly Mare, a Data Memory Access il nuovo progetto di produzione di Giammarco Orsini e Jacopo Latini, passando per i rtimi tribali di Tamburi Neri, la musica house della scozzese La La – per l’occasione in b2b con il selector milanese Fabio Monesi – e il live del teutonico Pantha Du Prince, progetto solista di Hendrik Weber, che fonde house, techno e indie con influenze shoegaze. A completare la programmazione la selezione musicale variegata e il gusto non convenzionale di Simone De Kunovich, le potenti sonorità di Soel – firma Afterlife – oltre a Fabrizio Sala, Sole Dosi, Lolla Fedolfi, Noolak, Larry Masmero, Yellow e gli Eternal Love.

Locanda in Vigna sarà la suggestiva location del Vineyard Music Experience, un ristorante e bed and breakfast immerso nel verde di un antico vigneto, nel cuore della Gallura. La locanda offre un’oasi di relax ai suoi ospiti, con camere finemente arredate e una cucina d’eccellenza. I partecipanti al festival avranno l’opportunità di godere della magia dei paesaggi circostanti, tra colline coperte di vigneti, spiagge mozzafiato e tesori archeologici. Arzachena, situata a soli 25 km da Olbia, è un comune della Gallura famoso per la Costa Smeralda e la sua prosperità turistica. Oltre ad alcune tra le spiagge più belle della Sardegna, la zona di Arzachena offre paesaggi incredibili, colline ricoperte di vigneti e un patrimonio archeologico di grande valore. Durante il festival, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi completamente in questa terra magica e scoprire i suoi tesori nascosti.