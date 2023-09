Netflix spoilera The Crown 6: ci sarà il matrimonio di Carlo e Camilla

Netflix spoilera The Crown 6: nella nuova stagione il matrimonio di Carlo e Camilla. Gli spettatori saranno catapultati qualche anno in avanti rispetto alla chiusura della precedente stagione

Le campane suonano a nozze nella nuova stagione di The Crown. Netflix conferma che nella prossima stagione sarà mostrato il matrimonio di Carlo e Camilla, oggi re e regina del Regno Unito e sposati dal 2005. “Dopo sei stagioni, sette anni e tre cast, The Crown finirà entro la fine dell’anno. Torneremo presto con altre novità, ma intanto ecco un piccolo spoiler”, scrive la piattaforma svelando l’anticipazione.

THE CROWN 6: LE ANTICIPAZIONI

L’annuncio arriva a qualche giorno dal primo anniversario della morte di Elisabetta II, l’8 settembre, grande protagonista della serie. La sesta stagione di The Crown catapulterà gli spettatori qualche anno in avanti rispetto alla chiusura della quinta. Negli ultimi episodi sullo schermo è andata in scena la tragica scomparsa della principessa Diana, morta in un incidente in Francia il 31 agosto 1997. Protagonisti della sesta stagione saranno ancora Elizabeth Debicki nei panni di Diana, Imelda Staunton in quelli della regina Elizabeth e Dominic West in quelli di Carlo. Le puntate saranno caricate su Netflix entro la fine dell’anno.