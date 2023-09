La psoriasi influisce sulla fertilità e sulla possibile gravidanza

Le pazienti con psoriasi da moderata a grave hanno un tasso di fertilità inferiore e un rischio più elevato di abortire rispetto alle donne non affette dalla malattia

Le pazienti con psoriasi da moderata a grave hanno un tasso di fertilità inferiore e un rischio più elevato di abortire rispetto alle donne non affette dalla malattia, secondo i risultati di uno studio di coorte britannico pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology.

Circa la metà dei pazienti con psoriasi sono donne a cui la condizione viene diagnosticata prima dei 40 anni. Dal momento che la diagnosi può coincidere con il picco riproduttivo, la malattia può influire sulla fertilità, hanno spiegato gli autori. Ricerche precedenti hanno anche dimostrato che le malattie infiammatorie e autoimmuni sono collegate a esiti negativi della gravidanza.

Tuttavia gli studi che hanno valutato la fertilità e gli esiti della gravidanza nelle donne con psoriasi hanno prodotto risultati contrastanti. La maggior parte si basava su campioni limitati di partecipanti (<100 donne), probabilmente sottodimensionati per rilevare una differenza negli esiti della gravidanza. Inoltre utilizzava i dati del registro delle malattie o mancava di un gruppo di confronto abbinato e quindi non era in grado di stimare l’associazione tra fertilità ed esiti avversi della gravidanza nelle donne con psoriasi rispetto alla popolazione generale.

Analisi su un ampio campione di donne con psoriasi

Nel tentativo di comprendere meglio la fertilità e gli esiti ostetrici in queste pazienti, i ricercatori hanno condotto uno studio di coorte utilizzando cartelle cliniche elettroniche basate sulla popolazione. I dati sono stati raccolti da un ampio database di cure primarie nel Regno Unito, il Clinical Practice Research Datalink (CPRD) GOLD, dal 1998 al 2019. Queste informazioni sono anche state collegate al registro delle gravidanze e alle statistiche degli episodi ospedalieri.

La valutazione ha incluso un totale di quasi 64mila pazienti con psoriasi e più di 318mila controlli senza la malattia, con un’età media di 30 anni. Le pazienti sono state seguite per una mediana di 4,1 anni e poco più del 5% presentava psoriasi da moderata a grave nel periodo di follow-up.

Fertilità ridotta e maggior rischio di aborto spontaneo

Secondo i risultati principali:

Nelle pazienti con psoriasi da moderata a grave sono stati riscontrati tassi di fertilità inferiori (rate ratio 0,75).

Rispetto ai controlli abbinati, le gravidanze nelle pazienti con psoriasi avevano un rischio più elevato di aborto spontaneo (odds ratio 1,06, P<0,001).

L’interruzione di gravidanza si è verificata in circa 1 gravidanza su 5 nei soggetti con psoriasi e circa il 95% di queste si è verificata nel primo trimestre.

Nelle pazienti con psoriasi non è stato rilevato nessun aumento del rischio di emorragia prenatale, preeclampsia o diabete gestazionale.

I risultati sono stati coerenti dopo l’adeguamento per le caratteristiche demografiche, i fattori legati allo stile di vita, lo stato socioeconomico e le comorbilità.

«Nelle donne con psoriasi sono stati riscontrati tassi di fertilità più elevati, in particolare in quelle di età compresa tra 15 e 29 anni, ma tassi di fertilità inferiori nelle pazienti con psoriasi da moderata a grave» hanno scritto gli autori. «Nel complesso i tassi di fertilità delle pazienti con psoriasi hanno seguito le tendenze nazionali».

L’associazione significativa rilevata in questo studio tra psoriasi e interruzioni di gravidanza è simile a quanto emerso in un precedente studio caso-controllo. Anche se non è chiaro il meccanismo alla base di un rischio più elevato di aborto spontaneo tra le donne con psoriasi, una possibile spiegazione potrebbe essere che le citochine proinfiammatorie IL-17 e IL-23 e il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α) potrebbero influenzare negativamente la placenta e compromettere la crescita del feto, hanno spiegato i ricercatori.

«Per evitare l’aborto spontaneo e le sue conseguenze negative, ulteriori studi dovrebbero valutare gli effetti di una migliore gestione della psoriasi e un attento monitoraggio durante la gravidanza» hanno concluso. «In particolare le pazienti con psoriasi avevano maggiori probabilità di avere comorbilità che potrebbero essere correlate a scarsi esiti della gravidanza, giustificando quindi una maggiore enfasi sulla gestione delle comorbilità come parte del piano di gestione di routine».

