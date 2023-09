I Måneskin online con il video di “Honey (Are you coming?)”

I Måneskin pubblicano il video di “Honey (Are you coming?)” girato a Roma: il brano era stato presentato proprio nella Capitale con una diretta Instagram filmata al Gazometro

Dopo aver presentato il loro nuovo singolo in diretta Instagram, i Måneskin pubblicano il video ufficiale di “Honey (are u coming?)”.

La band ha scelto Roma, la sua città, per girare il videoclip tra giochi di luci, laser, droni e la suggestiva location del Gazometro di Roma, nel quartiere Ostiense, dove era stato già trasmesso l’evento in streaming.

Il video vede la band esibirsi in una coinvolgente performance live con inquadrature inedite e camere in soggettiva che restituiscono l’energia live del gruppo. Un’energia protagonista anche del successo del loro nuovo tour mondiale “Rush! World Tour” (con tantissime date già sold out).

I Måneskin li rivedremo anche sul palco dei prossimi MTV VMA’s dove si esibiranno come performer e sono in nomination in ben due categorie “Best rock” e “Group of the year”.