Emicrania cronica: botulino e monoclonali meglio della monoterapia

Emicrania cronica: la combinazione di botulino e anticorpo monoclonale anti-CGRP più efficace della monoterapia secondo i dati di uno studio retrospettivo

Per i pazienti con emicrania cronica, la terapia combinata con anticorpi monoclonali anti-CGRP (peptide correlato al gene della calcitonina) e onabotulinumtoxinA può essere più efficace della monoterapia, probabilmente a causa del meccanismo sinergico di azione dei due agenti. È quanto suggerisce un nuovo studio, presentato ad Austin (Texas), all’American Headache Society (AHS) Annual Meeting 2023.

«Le persone con emicrania cronica possono essere le più difficili da trattare. In questi pazienti, a volte utilizzando un approccio sfaccettato e utilizzando diversi farmaci che mirano a diverse fisiopatologie dell’emicrania, si possono probabilmente ottenere maggiori benefici in termini di riduzione della frequenza e della gravità del mal di testa» ha detto la ricercatrice MaryAnn Mays, dello staff di neurologia dell’Headache and Facial Pain Clinic presso il Neurologic Institute della Cleveland Clinic (Ohio).

Inibite sia le fibre C amieliniche sia i nocicettori meningei Aδ

È stato dimostrato che l’onabotulinumtoxinA (onabot) inibisce selettivamente le fibre C amieliniche ma non i neuroni nocicettori Aδ meningei. Le terapie con anticorpi monoclonali (mAb) anti-CGRP hanno dimostrato di prevenire l’attivazione delle fibre Aδ ma non delle fibre C, ha detto Mays.

Per lo studio, i ricercatori hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche di 194 pazienti che erano stati trattati contemporaneamente con mAb anti-CGRP e onabot. La maggior parte (86,6%) erano donne; l’età variava da 36 a 65 anni e, al basale, i pazienti avevano avuto una media di 28 (+4,6) giorni al mese di emicrania (MMD).

Ridotto il numero mensile di giorni di mal di testa

Il numero di MMD è stato valutato in due periodi: 3 mesi dopo la monoterapia con iniezioni di mAb o onabot anti-CGRP e 3 mesi dopo la terapia combinata.

La monoterapia ha ridotto il numero medio di MMD da 28 a 18,6, pari a una riduzione di 9,4 giorni (P > 0,0001). Dopo l’inizio della terapia combinata, il numero medio di MMD è diminuito ulteriormente, da 18,6 a 12,1 MMD (P > 0,0001).

In totale, la combinazione di onabot e mAbs anti-CGRP ha portato a una riduzione totale di MMD pari a 15,8 (P > 0,0001). Inoltre, la maggior parte dei pazienti (68%) ha riportato una riduzione =/> 50% di MMD e il 46,4% ha riportato una riduzione =/> 75%.

Dati che confermano quanto osservato nella pratica clinica

I risultati dello studio «supportano ciò che vediamo nella pratica clinica e ciò che sospettavamo dai dati preclinici» ha commentato Rashmi B. Halker Singh, professore associato di Neurologia presso la Mayo Clinic, Scottsdale (Arizona), non coinvolto nello studio.

«Abbiamo molte persone per le quali un singolo trattamento non è sufficiente e che hanno bisogno di questa combinazione di trattamento. I dati preclinici suggeriscono che esiste una sinergia» ha detto Halker Singh.

L’importanza di questo studio è che aggiunge più dati a supporto di terapie per l’emicrania basate sull’evidenza e in aiuto ai pazienti per ottenere il trattamento di cui hanno bisogno, ha aggiunto.

Fonte:

American Headache Society (AHS) Annual Meeting 2023, Austin (Texas): Abstract P-183.