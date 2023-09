Dario Floro pubblica il nuovo singolo “Chasing Time”

“Chasing Time”, nuovo singolo di Dario Floro, è una canzone che descrive la solitudine che si prova quando si attraversano momenti difficili e dolorosi della vita

“Chasing Time”, nuovo singolo di Dario Floro, è una canzone che descrive la solitudine che si prova quando si attraversano momenti difficili e dolorosi della vita dovuti all’insoddisfazione personale oggi giorno sempre più frequente e comune tra le persone.

In quei momenti tutto è in discussione ma ogni crisi è rivelatrice e sa tirare fuori un lato più forte e sconosciuto anche a noi stessi. Siamo spesso in affanno perché “we live day by day but chasing time”, ci illudiamo di vivere un giorno alla volta ma in realtà stiamo inseguendo il tempo, quello che probabilmente stiamo togliendo a noi stessi

per realizzare qualcosa che in fin dei conti sa poco di noi.

La traccia però riesce a puntare lo sguardo oltre, quando dopo la tempesta arriva il sereno: “sorridi e fai brillare una luce su di me” .

Si tratta della gioia “risolutrice” data delle piccole cose e dal non cercare per forza una spiegazione a ciò che è soltanto parte del passato.

Voltiamo le spalle al domani ogni volta che ci guardiamo indietro.

La traccia dalle sonorità brit, ma dal carattere originale, è accompagnata da un videoclip ufficiale che porta la firma dell’artista stesso.

Dario Floro è un cantautore, chitarrista e produttore. Si è avvicinato alla musica verso i 5 anni grazie alla grande conoscenza musicale del padre che ha saputo fargli apprezzare artisti di ogni genere americani ed inglesi.

Trovatosi a vivere in pieno l’era inglese del Brit Pop degli anni 90, viene travolto da band come Oasis, Blur, Radiohead, Pulp, Suede e Verve, che, tramite la loro musica, lo invogliano ad imbracciare una chitarra e ad iniziare a studiare da autodidatta.

Dopo diversi anni di gavetta con la prima band da lui fondata, prosegue come solista e avvia collaborazioni di produzione musicale con numerosi musicisti dal nord Italia fino a Lampedusa, luogo che invece diventerà sua nuova terra “natia” legata alle proprie origini, nonché da sempre crocevia di musicisti, cantanti e attori con i quali ha avuto modo di confrontarsi.

In questi anni si immerge nella produzione musicale studiando, sperimentando e lavorando anche per terzi, sfruttando le capacità di arrangiamento musicale e produzione che si fanno sempre più pulsanti sino a giungere al primo proprio disco solista “Enjoy the surface”.

Lo studio prosegue in conservatorio al fine di perfezionare il proprio canto.

Ma la musica è libertà e sa farci prendere ogni tipo di strada. Una delle ultime, per aver prestato una propria colonna sonora , gli ha consentito di partecipare, con piccole parti, in alcuni corto e lungometraggi fino ad arrivare a debuttare in un musical in teatro nell’anno corrente.

Un nuovo capitolo si apre inoltre con la firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Chasing Time”.