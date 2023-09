Previsioni meteo 5 settembre 2023: prosegue l’estate settembrina

Le previsioni meteo di oggi, martedì 5 settembre 2023: continua la fase di tempo stabile e clima gradevole con la presenza dell’alta pressione

Condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità sull’Italia in questo inizio di settimana caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone. Anche nella giornata di oggi avremo poche variazioni di rilievo, con cieli prevalentemente sereni e clima gradevole con caldo senza eccessi.

Poche novità anche per i prossimi giorni: anomalie positive di pressione insisteranno sul Mediterraneo centrale almeno fino all’inizio della seconda decade di settembre. In tal modo l’Italia vivrà una prima parte del mese sostanzialmente stabile, salvo qualche disturbo all’estremo sud causato dalla goccia fredda attesa sul Mar Ionio. Le precipitazioni risulteranno scarse se non del tutto assenti su gran parte del Paese almeno fino all’11-12 settembre. Le temperature dopo un momentaneo calo ad inizio della prossima settimana torneranno ad aumentare, portandosi nuovamente al di sopra delle medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 5 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sulla Pianura Padana ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulla Calabria, asciutto altrove con nubi sparse e ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata ancora locali piogge su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .