Per Cosco Shipping prima nave elettrica da 700 TEU

Cosco Shipping Heavy Industries utilizzerà in Cina la prima nave portacontainer elettrica da 700 TEU per il servizio sul fiume Yangtze

La Cina ha varato la sua prima nave portacontainer elettrica da 700 TEU per il servizio sul fiume Yangtze. Questa nave è stata costruita per la COSCO Shipping Heavy Industry come parte degli sforzi per introdurre navi a propulsione elettrica nella regione dello Yangtze. Si tratta della prima di due navi portacontainer fluviali destinate a tale operazione. La nave è stata varata presso il cantiere navale di Yangzhou il 26 luglio e ha il numero di scafo N997.

La sua costruzione è iniziata nel marzo 2023, dopo il lancio del progetto nel dicembre 2022, e dovrebbe iniziare le prove in mare alla fine di settembre, sottoponendosi a una verifica approfondita del sistema di alimentazione. La lunghezza della nave è di 393 piedi, con un raggio di circa 77,5 piedi, un peso di 10.000 tonnellate e potrà trasportare fino a 700 TEU.

Il percorso di navigazione coprirà una distanza di oltre 600 miglia lungo il fiume e verso il mare. Le navi avranno la maggiore capacità installata di batterie mai vista su una nave. L’approccio utilizzato sarà quello di utilizzare 36 container sostituibili come fonte di energia. Lungo il percorso, le batterie verranno sostituite con altre cariche in stazioni predisposte lungo il fiume.

Ogni nave sarà equipaggiata con due motori principali di propulsione da 900 kW. Le batterie containerizzate, delle dimensioni di un container da 20 piedi con una capacità di 50.000 kWh, sono state introdotte nel progetto l’anno precedente. Inoltre, sarà utilizzato un sistema di gestione intelligente delle navi per aumentare l’efficienza delle operazioni.

Questo sistema sarà in grado di regolare intelligentemente il consumo energetico in base alle esigenze della nave, pianificando la velocità del viaggio in base all’orario di arrivo, al flusso d’acqua, alla capacità della batteria e ad altri fattori. La costruzione della N998, la seconda nave della stessa classe, è iniziata a maggio. Entrambe le navi saranno gestite da Shanghai Pan Asia Shipping, una controllata di COSCO, e navigheranno sul fiume Yangtze da Shanghai a Wuhan. Durante la cerimonia di varo, i funzionari hanno sottolineato come queste navi rappresentino la prima serie di navi verdi a zero emissioni di carbonio, fungendo da progetto pilota per iniziative future.