L’oroscopo di oggi, martedì 5 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 5 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Un po’ di stanchezza si fa sentire, non devi strapazzare troppo il tuo fisico almeno nelle prossime 2 settimane. E’ probabile che tu voglia uscire da un certo luogo che non sopporti più, da un ambiente che non ti appartiene. Fase di rigetto per tutto, non esagerare!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La giornata non è al massimo, piccoli ritardi, situazioni che possono infastidire. Non prendere decisioni avventate, recupera energia, la giornata è piuttosto caotica e stasera cerca di rilassarti!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Cerca di vivere i rapporti sociali e gli incontri di lavoro con positività. Possibili nuovi incontri per quelli che sono soli. In amore potrebbe intrigarti una trasgressione, ma attento se c’è una storia che va avanti da tempo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata favorevole nel suo complesso, possibile una sorpresa nel pomeriggio. Inviti da non rifiutare.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Le vecchie e nuove imprese commerciali sono protette, ma c’è un progetto nuovo che potrebbe regalarti più consensi. Se cerchi una passione sei favorito. Devi fare pace con una persona con la quale ultimamente ci sono continui alterchi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questo giorno meglio tenersi alla larga dalle polemiche perché è possibile anche incontrare una persona non proprio simpatica. Il fato ci mette lo zampino, non esagerare nelle valutazioni, in famiglia non tutti sono dalla tua parte.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre In amore ci sarà più grinta, più voglia di fare, di esporsi. Fatti valere!

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Posso dire che questa è una tornata dalla tua parte; vita professionale in grande recupero, progetti! E’ il momento giusto per prendere un po’ di tempo anche per te. E’ da troppo che ti occupi degli altri. Concediti al più presto uno svago. Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Ti senti carico di energia ma anche di tensione; devi scaricarla positivamente sugli altri! E’ difficile capire quello che ti passa per la testa, hai bisogno di un po’ di tranquillità per riflettere bene sulle scelte da fare nel futuro. Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Va bene il rapporto con gli altri. La vita affettiva è sorretta da una situazione di netto recupero, giornata per essere essere positivo e attivo anche nell’ambito del lavoro. Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Ultimamente ti stai dando molto da fare, ma il tuo cuore oggi non è del tutto convinto di una relazione, umore ballerino. Giornata faticosa, meglio evitare scontri, qualcuno rema contro di te. A volte entri in contraddizione con te stesso perché fai o dici delle cose di cui poi ti penti. Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Potresti sentire un po’ di fiacca in questi giorni, piccoli malesseri di origine psicosomatica. Ti fai troppe ansie, questa sera stenti a prendere sonno proprio perché pensi a tutto quello che devi fare domani.