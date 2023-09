Un Tour nella Venezia autentica nei sestrieri di Cannaregio e Castello

Il tour che vi proponiamo conduce fuori dai percorsi turistici tradizionali, consentendo al turista di immergersi nella vera essenza dell’isola, cercando di evitare la folla e la massa dei turisti delle crociere.

Iniziando il percorso dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia troviamo, al massimo 10 minuti a piedi, il Ghetto Ebraico uno dei luoghi più storici di Venezia. Si possono visitare le sinagoghe e scoprire la ricca storia della comunità ebraica nella città (c’è un Museo proprio nel Campo principale del Ghetto).

Fondamenta della Misericordia: la Fondamenta è una “strada” lungo i canali pittoresca e tranquilla. Qui si possono trovare caffetterie locali e ristoranti tradizionali per una pausa rilassante. Curiosa la ex Chiesa della Misericordia, convertita negli anni ‘40-‘60 in Palazzetto Sportivo nel quale giocava la squadra di pallacanestro della Reyer Venezia, per ben 4 volte Campione d’Italia.

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli: la Chiesa è un gioiello nascosto da non perdere con una facciata in marmo rosa e un interno decorato con affreschi e opere d’arte.

Arsenale di Venezia: nel quartiere di Castello si può visitare l’Arsenale, uno dei siti più importanti della storia navale veneziana (e se siete appassionati di Storia navale, non mancate una visita al Museo Navale). Si possono l’imponenza delle sue porte d’ingresso e le sculture dei leoni veneziani.

Giardini Pubblici: una sosta nei Giardini Pubblici di Venezia è quasi obbligatoria, un’oasi verde tranquilla lontano dalle folle turistiche che putroppo incominciano a imperversare anche nella vicina Via Garibaldi.

Cena in una Trattoria Locale: la tua giornata può concludersi con una cena in una autentica trattoria veneziana a Cannaregio. Assapora piatti tradizionali come il risotto al nero di seppia, il baccalà mantecato o le sarde in saor. A noi piacciono la Trattoria da Vedova e i Promessi Sposi, ma sicuramente ce ne sono altre dal rapporto qualità prezzo davvero interessante.

