Tragedia ad Amantea: muore a 27 anni travolto da un Intercity

Un uomo di 27 anni è morto travolto da un treno, un Intercity notte Reggio Calabria-Torino, vicino alla frazione di Campora San Giovanni ad Amantea, nel Cosentino. L’episodio si è verificato ieri notte, poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, originario del posto, si trovata insieme ad altre persone nella stazione in disuso Campora San Giovanni-Serra Ajello, in prossimità della banchina per ammirare i giochi di fuoco organizzati per la festa del paese.

Immediati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto per le gravissime ferite riportate nell’impatto. Dopo l’investimento la linea è stata interrotta per qualche ora, per l’arrivo del medico legale e del magistrato. La polizia ferroviaria di Lamezia Terme procede per gli accertamenti. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica.