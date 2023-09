Massimiliano Fuksas e Clio Zammatteo a “Underdog” su Rai 2

Nella notte su Rai 2 torna il programma “Underdog. Ho scommesso su di me”. Ospiti in studio Massimiliano Fuksas e Clio Zammatteo

Due diverse declinazioni di uno stesso valore, la bellezza: sono l’architetto Massimiliano Fuksas e Clio Zammatteo, imprenditrice e digital leader nel settore beauty, i protagonisti di “Underdog. Ho scommesso su di me”, il programma con Laura Tecce, in onda lunedì 4 settembre alle 23.00 su Rai 2.

Massimiano Fuksas è uno dei massimi progettisti mondiali degli ultimi decenni. Architetto di formazione, la sua attività spazia anche nei campi della progettazione urbana e del design. Cosmopolita, figlio di un medico lituano emigrato in Italia e di un’insegnante di filosofia italiana di origini francesi ed austriache, il suo studio ha sedi a Roma, Parigi e Shenzhen.

Laura Tecce lo incontra in quello principale, nel centro storico della Capitale dove il celebre architetto si racconta in un crescendo emozionale ripercorrendo la sua infanzia e la sua adolescenza, le sue radici e le sue passioni, i suoi esordi – non facili, da vero underdog – e i suoi successi. Che, nella sua visione, non sono mai abbastanza: la passione per il suo lavoro e la voglia di mettersi in discussione sono quelle del primo giorno.

Fra bozzetti, disegni e plastici Fuksas svela la genesi delle sue opere più famose e confida che il suo sogno ancora oggi sarebbe stato quello di fare il poeta. Un artista eclettico e completo, amante della bellezza e dell’armonia in tutte le sue forme.

Dall’amore per una diversa forma di arte, quella del make-up, nasce l’intuizione che ha reso una giovane donna di Belluno, Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, un’imprenditrice di successo. Nella sua ClioMakeUp Factory a Milano racconta di come sia partita da zero, quasi per gioco nel 2008 con un video turorial di trucco su Youtube e di come 15 anni dopo, con oltre 10 milioni di follower sui social, sia una delle donne più influenti nel web, cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per milioni di donne che ogni giorno danno vita alla più grande community italiana dedicata alla bellezza.

Ma, nonostante i traguardi raggiunti, Clio è rimasta saldamente con i piedi per terra, legata alle sue origini e ai suoi valori, al punto di commuoversi fino alle lacrime quando guarda il videomessaggio della nonna con cui è cresciuta, quando era una ragazzina bullizzata per il suo fisico.