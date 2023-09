Manuela Pardini alla guida delle Risorse Umane di L’Oréal Italia

L’Oréal Italia annuncia la nomina di Manuela Pardini a Direttrice delle Risorse Umane: sostituisce Constantinos Bovolis che andrà a ricoprire un altro ruolo

Manuela Pardini è entrata a far parte di L’Oréal nel 2014 dopo una vasta esperienza maturata in varie realtà multinazionali in diversi settori, soprattutto all’estero. Come Direttrice delle Risorse Umane della Divisione Professionale di L’Oréal Italia ha avuto l’incarico di sostenere il trasferimento della Divisione da Torino a Milano, caratterizzato da forti cambiamenti di management e leadership team.

Dopo tre anni, si è trasferita a Parigi, per ricoprire il ruolo di Direttrice delle Risorse Umane della Divisione Professionale in Europa. Nel 2020 Pardini ha assunto l’incarico di Talent Acquisition Director di L’Oréal Luxe, funzione strategica per il Gruppo.

Pardini sostituisce Constantinos Bovolis che andrà a ricoprire, sempre nel Gruppo L’Oréal, un importante ruolo a livello internazionale.

L’Oréal

Da oltre 110 anni L’Oréal, il principale player del settore della bellezza a livello internazionale, si dedica a un solo obiettivo: soddisfare le aspirazioni di bellezza dei consumatori di tutto il mondo. Il suo Purpose, ovvero creare la bellezza che muove il mondo, definisce il suo approccio per una bellezza inclusiva, etica, generosa e impegnata nella sostenibilità sociale e ambientale. Grazie a un ampio portafoglio di 36 brand internazionali e agli ambiziosi impegni di sostenibilità definita nel programma “L’Oréal for the Future”, il Gruppo offre a ogni persona del mondo il meglio in termini di qualità, efficacia, sicurezza, trasparenza e responsabilità, celebrando al contempo la bellezza in tutta la sua infinità poliedricità.

Forte dell’impegno di 87.400 collaboratori, una presenza geografica bilanciata e ricavi distribuita in tutte le reti di distribuzione (e-commerce, GDO, supermercati, farmacie, saloni di parrucchieri, settori Travel Retail e Branded Retail), nel 2022 il Gruppo ha registrato ricavi per 38,26 miliardi di euro. Con 20 centri di ricerca in 11 paesi a livello mondiale e un team di Ricerca e Innovazione dedicato con oltre 4.000 scienziati e 5.500 professionisti tecnici e digitali.

L’Oréal si impegna per inventare il futuro della bellezza e diventare un importante centro di sviluppo del Beauty Tech.