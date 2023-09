L’Avvocato Dei Santi su YouTube con un nuovo videoclip

Disponibile anche su Youtube il video per “Perso per perso”, brano tratto dal disco di debutto del progetto L’Avvocato Dei Santi (alter ego di Mattia Mari)

Dopo l’anteprima su Off Topic Magazine, è disponibile anche su Youtube il video per “Perso per perso“, brano tratto dal disco di debutto del progetto L’Avvocato Dei Santi (alter ego di Mattia Mari), dal titolo “Torpedine“. Finalmente, un nuovo e definitivo capitolo per il cantautore, musicista, produttore e poliedrico esponente della scena romana, già conosciuto anche per la sua attività coi Giuda e i Belladonna.

“L’idea per questo video è arrivata da se, senza forzature, come una mela che matura e decide di cadere dall’albero. Ho sentito che fosse un buon momento per me di parlare di qualcosa che in un modo o nell’altro è sempre stato presente nella vita mia e di molti che mi stanno intorno. La depressione è una realtà per molte più persone di quante crediamo ed è per questo che viverla come uno stigma porta spesso a terribili conseguenze. Io ho provato a dare una mia chiave di lettura a riguardo, e non a cuor leggero.”

Torpedine è un solo momento ,durato però anni nella mia vita.

É un disco libero: mi sembra di vederlo come un fiume la cui acqua scorre verso qualcosa di più grande, ma solo per istinto, senza sapere veramente in quale mare andrà a finire e quale, nuova, acqua diverrà. Proprio come un corso d’acqua nasce cauto nell’oscurità, affronta violente rapide, calme vallate e accarezza la pelle di chi vi si immerge. “Torpedine” è un disco che suona forte, che deve essere suonato forte, nel quale ho detto ciò che volevo dire come ho imparato a dirlo, con un linguaggio che mi rappresenta pienamente, senza cercare di essere nient’altro che me. Una cosa che risulta più che chiara sia dal punto di vista sonoro, che da quello delle liriche. “Torpedine” è’ il primo di una serie di volumi (preferisco chiamarli così) che verranno.