“Il Giovane Montalbano” con “La transazione” su Rai 1: ecco la trama

In prima serata su Rai 1 in onda la fiction “Il Giovane Montalbano” con Michele Riondino: ecco la trama dell’episodio intitolato “La transazione”

Lunedì 4 settembre 2023 alle 21:20 Rai 1 propone il quarto episodio della seconda stagione della fiction “Il Giovane Montalbano”, intitolato “La transazione”. Nella puntata in onda stasera, da tre mesi Livia e Salvo sono in una pausa di riflessione e non si sono mai sentiti. Lui è malinconico e scostante, si rianima solo quando lavora. Sono state aperte e svaligiate 60 cassette di sicurezza alla Banca Agricola e tante cose non quadrano.

Per capirci qualcosa di più il commissario si rivolge a Stella, la giovane direttrice della Banca Popolare di Montelusa. Grazie al suo aiuto Montalbano scopre che la Banca Agricola è in realtà il forziere privato dei Sinagra. Ma è l’omicidio di Corrado Militello, un anziano medico in pensione, che si intreccia con la sua vicenda personale. Montalbano capirà molte cose, anche con l’aiuto, inaspettato, del padre e di una veggente dai poteri straordinari.

Nel cast: Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone e Sarah Felberbaum.