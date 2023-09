Gli Svytols in radio e in digitale con “Johnny & Jack”

Gli Svytols tornano sulle piattaforme digitali con “Johnny & Jack”. Un viaggio nel tempo nelle discoteche come punto di ritrovo

Gli Svytols tornano con una nuova canzone, “Johnny & Jack”, due anni dopo dalla loro ultima uscita in attesa del nuovo album. Il singolo parla di ricordi, di amicizie, storie passate, delle discoteche afro, come il Primastella; discoteche viste non solo come luogo in cui ballare, ma anche come luogo di ritrovo, in cui si creavano, si riunivano e si consolidavano compagnie di giovani, che poi sono rimaste unite anche dopo tanti anni.

Il Primastella, come tante altre discoteche, ha segnato un’intera generazione, la nostra generazione.

Il bello non era solo dentro al locale, ma anche fuori, sul piazzale, Johnny e Jack, i protagonisti della traccia, infatti si trovavano lì fuori, era il loro punto di ritrovo, passavano la settimana nell’attesa di ritrovarsi il weekend successivo al Primastella!

Con questa canzone la band vuole riportare quel periodo ai giorni nostri, per rivivere un po’ di quella spensieratezza ormai andata.

Il sound della canzone è fedele allo stile unico degli Svytols, caratterizzato dal genere afro diretto e genuino, con un tocco di rock, che non guasta mai!



Gli Svytols nascono nel 2001 a Crema e con il tempo creano e plasmano il loro sound, un equilibrio tra rock, punk, ska, reggae, funk e afro.

La band è stata finalista di Arezzo Wave, finalista ad Emergenza Rock, ha suonato al Festival MiTo a Milano, ospiti sul palco di Sanremo (dopo aver partecipato a Sanremo 59 “giovani” con il brano “Il Piede”) e trasmessi (tuttora) da radio locali nazionali e webradio.

Nel 2019 Gli Svytols partecipano a Sanremo Rock e sono finalisti per la Regione Lombardia al Teatro Ariston di Sanremo.Nel corso degli anni la band pubblica 3 album: “Svytols” album di debutto del 2009, “Quattroeventitre” nel 2017 e “E-Volution” uscito durante il primo lockdown del 2020 e che rappresenta una svolta verso un rock più diretto e graffiante, ma sempre senza dimenticare il ritmo in levare.

Il difficile periodo che l’intero pianeta ha attraversato a causa della pandemia ha avuto ripercussioni anche in campo artistico e la band, nel gennaio 2021, esce così con il singolo “Mascherine” seguito dall’ EP “Oxygeno”.