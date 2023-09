Debutta Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino: le anticipazioni

Oggi in tv il nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino alla conduzione: ecco tutte le novità sul programma. E intanto Barbara D’Urso annuncia una nuova avventura

Dopo tanta attesa, oggi è il giorno nel nuovo Pomeriggio 5. Per la prima volta, il programma – alla sua sedicesima edizione e al debutto ben una settimana prima de La Vita in Diretta su Rai 1- sarà orfano di Barbara D’Urso.

POMERIGGIO CINQUE: QUANDO INIZIA

Nella sua nuova versione, sempre targata Videonews, andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e Mediaset Infinity alle 16.55: questa la prima novità messa in campo da Mediaset, come già spiegava in un post l’ex padrona di casa.

“Pomeriggio Cinque – ha scritto la D’Urso sui social – tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio5, una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa!!”

POMERIGGIO CINQUE: LA NUOVA CONDUTTRICE

A fare gli onori di casa sarà Myrta Merlino, alla quale Barbara ha fatto l’in bocca al lupo. Dal canto suo, la giornalista – al Corriere della Sera – ha detto: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara D’Urso, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore“.

POMERIGGIO CINQUE: DI COSA PARLERÀ

Come già annunciato, verrà esaltato il taglio giornalistico. Saranno molte le pagine all’interno del programma per raccontare la società, la politica, il costume. In particolare, Pomeriggio Cinque si concentrerà sulla stretta attualità con approfondimenti sui casi di cronaca più rilevanti.

Inoltre, particolare attenzione verrà dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un fenomeno che purtroppo non tende a diminuire.

UNA NUOVA AVVENTURA PER BARBARA D’URSO

Barbara D’Urso, intanto, si prepara al nuovo capitolo della sua vita e su Instagram annuncia novità: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua…”. I fan, che nei commenti scrivono messaggi nostalgici in vista del nuovo Pomeriggio Cinque, dovranno attendere per ulteriori informazioni.