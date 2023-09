“Camper in viaggio” su Rai 1 alla scoperta del Sud Tirolo

Merano, i castelli, i masi e le baite: “Camper in viaggio” in onda stamani su Rai 1 chiude la sua stagione in Sud Tirolo

Ultima settimana per “Camper in Viaggio”, che a partire da lunedì 4 settembre farà tappa nella provincia di Bolzano. Fino a venerdì 8 settembre alle 12.00 su Rai1, il pubblico per cinque giorni potrà scoprire un territorio ricco di fascino e suggestioni, in una cornice montana senza pari. Nel loro viaggio, scandito dalle missioni assegnate dal professor Umberto Broccoli, Tinto e Roberta Morise, insieme ai camperisti, saranno di stanza a Merano, per esplorare di giorno in giorno il Sud Tirolo tra castelli, masi, giardini e baite in quota.

Esplorazione e osservazione quindi, ma anche passeggiate, sport, tutorial nel verde, visite guidate in bicicletta nell’affascinante Merano. Non mancherà lo spazio dedicato all’enogastronomia con prodotti tipici, specialità autoctone e succulenti piatti della tradizione locale. In conclusione, un consiglio di Ciro Vestita su come trarre il meglio da quanto natura offre.