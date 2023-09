Bersani alla Festa de L’Unità attacca il generale Vannacci

L’ex segretario del Pd Bersani attacca il generale Vannacci alla Festa de L’Unità a Ravenna: “Se lui dà dell’invertito a un omosessuale, possiamo dare del c*glione a un generale?”

Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, ha commentato le sparate contenute nel libro del generale Vannacci, un’autopubblicazione su Amazon intrisa di omofobia, razzismo e misoginia. Il caso editoriale ha creato anche tensioni nella maggioranza: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato un procedimento disciplinare, ma è stato molto criticato da destra.

Bersani, intervistato dalla giornalista Francesca Schianchi sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna ha detto: “Io ho letto solo i sommari. Quando leggi queste robe lì, pensi: sciogliamo l’esercito, sciogliamo le Istituzioni e facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Dove puoi dare dell’invertito a un omosessuale, dove puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del ne*ro a un nero, dove puoi dire a un ebreo: ‘Sì, va bene la Shoah, però non esagerare’. Quel bar lì, non sarebbe mai vuoto in Italia. Mi resta una domanda, sincera: se in quel bar è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale? Se parlano da bar, dobbiamo parlare da bar anche noi”, il suo commento. “Non venirmi a contrabbandare per critica al politicamente corretto quel che è un arretramento della civiltà, delle conquiste per cui della gente si è fatta un mazzo così più di te nell’esercito. Se c’è da fare il politicamente scorretto son capace anche io”, chiosa.

Riguardo al silenzio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bersani l’ha tacciata di “fare il pesce in barile”.

“La premier- ha ricordato Bersani- ha detto la sua sulle Fosse Ardeatine dicendo che li han messi lì perché italiani… per il resto (De Angelis, Giambruno…) zitta, girare l’angolo. ‘Io sono donna, io sono madre, io faccio il pesce in barile’, questa è la linea”.