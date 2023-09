Sondaggi politici: meno di 9 punti tra Fratelli d’Italia e Partito democratico

Sondaggi politici: al rientro dalle vacanze estive si accorcia la distanza tra Fratelli d’Italia e Partito democratico. Cala la fiducia nel governo Meloni

La fiducia nel governo cala e sono più quelli che non ne hanno rispetto a quelli che ne hanno. Il 49.6% delle italiane e degli italiani dichiara di non aver fiducia nel governo di Giorgia Meloni, il 42.8% invece dice di averne. Il 7.6% non sa rispondere. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire (www.dire.it)-Tecnè, su 1.003 risposte da parte di un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica. Interviste effettuate il 31 agosto-1 settembre 2023 su tutto il territoriale nazionale.

IL 48.2% HA FIDUCIA IN MELONI, IL 47.1% INVECE NO

Il 48.2% delle italiane e degli italiani ha fiducia in Giorgia Meloni, il 47.1% invece non ne ha. Il 4.7% non sa cosa rispondere.

FDI PRIMO PARTITO AL 28.5%, SEGUE PD AL 20.3%

Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, staccando con il suo 28.5% il secondo in classifica, il Partito democratico, fermo al 20.3%. Completa il podio il Movimento 5 stelle al 15.5%. Dal quarto posto in poi troviamo Forza Italia, che con il suo 10.2% supera la Lega al quinto, con un dato a cifra singola e non doppia dell’8.9%. Seguono Azione al 3.6%, alleanza Verdi e Sinistra al 3.5%, Italia viva al 2.6%, +Europa al 2.5%. Gli altri, sommati, fanno segnare un 4.4%.