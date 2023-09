Solotommi in radio e in digitale con il nuovo singolo

Il brillante artista genovese Solotommi pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo brano dalle tinte love che descrive la forza del sentimento dell’amore

SOLOTOMMI pubblica,“Steve McQUEEN”, il nuovo singolo, pubblicato e distribuito per Pulp Entertainment, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

A pochi mesi dalla sua prima release da solista, “Boys Can Cry”, pubblicato durante lo scorso aprile, la giovane promessa genovese presenta un nuovo coinvolgente inedito.

“Steve McQUEEN” si presenta come una love story che esplora i sentimenti più profondi all’interno di una relazione romantica. SOLOTOMMI, con la sua poetica ispirata, descrive le straordinarie capacità che l’amore è in grado di darci anche di fronte ai momenti più bui e quando lottiamo per esso.

Sulla trascinante produzione dalle sonorità pop, firmata da Mago Del Blocco e Andrea Piraz, l’artista genovese dà vita ad un vero e proprio teatro delle emozioni che trasforma la narrazione della tinte sentimentali in un autentico film d’azione, in cui, la coppia lotta per preservare il suo rapporto. Non a caso, il titolo del brano omaggia l’iconico attore americano precursore degli action movie che, in innumerevoli pellicole, ha interpretato il ruolo di uno spericolato antieroe capace di affrontare qualunque pericolo in nome dell’amore.

“Steve McQUEEN” è, così, un nuovo importante step in questa nuova fase del percorso artistico di SOLOTOMMI. Una release dall’attitudine fresca e in grado di trasmettere una forte carica emozionale che non potrà che esaltare tutti gli estimatori del giovane artista e sorprendere gli ascoltatori dai gusti più disparati.