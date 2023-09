Mondiali di basket: l’Italia conquista i quarti e trova gli USA

Mondiali di basket, l’Italia di Pozzecco vola: dopo 25 anni è ai quarti di finale che si giocheranno martedì 5 settembre alle 14:40 ora italiana contro gli USA

Quarti di finale. L’Italia batte il Portorico 73-57 e centra un traguardo che mancava dall’edizione iridata del 1998 in Grecia (25 anni). Gli Azzurri, certi ora di proseguire il torneo anche nella terza settimana, sfideranno nei quarti Team USA, nel match che si giocherà martedì 5 settembre alle 14:40 ora italiana alla Mall of Asia Arena.

Con la netta vittoria della Serbia contro la Repubblica Dominicana infatti, Azzurri primi nel girone e Quarto con gli USA, sconfitti di misura (104-110) dalla Lituania.

Migliori marcatori di serata Stefano Tonut e Pippo Ricci, entrambi con 15 punti. Doppia doppia per Simone Fontecchio, che porta a casa 12 punti e 12 rimbalzi. 11 punti per il Capitano Gigi Datome, alla 200esima partita in Nazionale (record che ritoccherà ancora…).

CT Gianmarco Pozzecco ha dedicato la vittoria a Matteo Spagnolo, che ieri ha perso il nonno: "Dedico a Matteo e alla sua famiglia questa vittoria. E' un ragazzo straordinario e gli vogliamo tutti molto bene. Ancora una volta devo complimentarmi con i giocatori perchè anche stasera sono rimasti concentrati su ciò che avrebbero dovuto fare. Il quarto di finale sarà durissimo ma noi siamo concentrati su noi stessi e su ciò che dovremo fare in ogni caso".

Gigi Datome, 200 stasera: “Siamo molto contenti per questa vittoria. Non è stato facile il girone e non sono state facili queste due partite. Siamo stati bravi stasera a rimanere tranquilli e a lavorare sulla difesa. Tutto è partito da li. Sono orgoglioso di aver giocato la mia partita numero 200 ma devo ringraziare i miei compagni perché ne ho ancora 3 da giocare”.

Così l’MVP FIBA di serata Pippo Ricci: “Siamo felicissimi per la vittoria. Il Portorico è una formazione con molto talento in attacco e che combatte su ogni pallone. Abbiamo rischiato di complicarci la partita ma grazie alla nostra difesa e a un paio di canestri in attacco siamo riusciti a sbloccarla. Personalmente sono partito da lontano e ora mi godo questa famiglia Azzurra. Continuiamo a sognare”.

IL RESOCONTO DELLA PARTITA

Il 4-0 iniziale dei portoricani con Romero serve a scuotere gli Azzurri, che immediatamente rispondono con un 15-0 fatto di tante buone cose, soprattutto in difesa, dove l’Italia costruisce le proprie folate offensive. A trasformarle in canestri ci pensa Stefano Tonut, che nei primi 4 minuti è già a 10 punti. A questo punto si sveglia Waters e il Portorico si rimette in carreggiata con i suoi 7 punti e l’assist per Romero (18-13 al settimo minuto). Un paio di triple danzano sul ferro, quasi entrano e poi escono prima che Spissu e Capitan Datome mettano tutti d’accordo con i canestri del 22-15 a 30 secondi dalla prima sirena. Il gioco da tre di Ricci chiude il primo quarto 25-15.

Dopo il quintetto, anche la panchina, come spesso accade a questa Italia, ha qualcosa da dire con Procida e Severini che sostengono l’Italia a +10 (30-20) al 13esimo. Il Portorico abbassa il quintetto e accorcia con la tripla di Howard (30-25) ma Melli è il solito baluardo in attacco e in difesa prima che Tonut costringa coach Colon a chiamare time-out sul 36-27. I “Boricuas” però non mollano e tornano a -3 con un break di 6-0 firmato Ortiz e Pineiro (36-30) dimostrando ancora una volta, dopo le gare con Sud Sudan e Rep. Dominicana, una resilienza encomiabile. L’intervallo arriva dopo la tripla di Datome e il canestro di Waters: 39-36 Italia.

Il secondo tempo si apre con 4 minuti conditi da soli due canestri, quelli di Tonut e Conditt. Pineiro porta il suoi a -1 e Thompson Junior completa l’opera con la tripla del sorpasso: 41-43 e tutto da rifare per gli Azzurri al 25esimo. Ogni pallone pesa un quintale e servono gli uomini di maggiore esperienza, che per fortuna rispondono presente: Melli è come sempre enorme e catturando l’ennesimo rimbalzo della serata in mezzo al traffico del canestro portoricano offre al Capitano la tripla del controsorpasso, che unita a quella di Fontecchio da respiro agli Azzurri (49-43). La tripla di Howard da lontanissimo chiude il terzo periodo 51-47. Alla 200esima presenza, Gigi è ancora tremendamente decisivo e la sua tripla in apertura è ossigeno. Quella successiva di Ricci è invece quella del nuovo +10 (57-47). Il numero 17 Azzurro si prende la scena con un’altra tripla e un canestro di tabella (65-53) a 5′ dalla fine. Si lotta e si difende di squadra con evidenti vantaggi. Il Portorico ha dato tutto e il finale è Azzurro. l’Italia approda ai Quarti di finale e dalla prossima partita le gare si disputeranno al Mall of Asia.