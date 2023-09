Manifesting: come funziona il metodo per il benessere

Manifesting: come funziona il metodo influencing di Alessandro Da Col e Alessandro Pancia che insegna a raggiungere il benessere interiore

Raggiungere gli obiettivi desiderati diventa una realtà tangibile grazie al potente metodo dell’Influencing ideato da Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, affermati mindset coach e fondatori dell’accademia di crescita personale Meritidiesserefelice, con oltre 300.000 follower sui propri canali social.

Il metodo si basa sul manifesting, un processo che sfrutta il potere dei pensieri, grazie al quale si può creare la vita che si desidera, superando ostacoli interiori e condizionamenti esterni.

Va oltre la semplice meditazione, poiché richiede l’azione concreta e l’implementazione di una “cultura del fare”. Alessandro Da Col e Alessandro Pancia spiegano che il manifesting coinvolge mente, corpo ed emozioni, e si basa sull’immaginazione creativa, l’intenzione focalizzata, la creazione di obiettivi e l’eliminazione delle convinzioni limitanti. Si tratta di influenzare sé stessi, riprogrammando la mente per raggiungere i propri obiettivi e attirare esperienze positive.

I due esperti hanno sviluppato il metodo Influencing, che, come un abito, si indossa nella quotidianità per poter procedere a passo sicuro e spedito verso la crescita personale e la propria felicità. Basato su neuroscienze, coaching e psicologia, offre un approccio completo per creare la realtà desiderata sia a livello personale che economico. L’obiettivo è diventare influencer della propria vita, influenzando la realtà in modo positivo.

Ecco i 5 step di cui si compone il metodo Influencing:

1) L’Identificazione di quello che non vogliamo più.

2) La trasformazione in favore di quello che si desidera.

3) L’eliminazione di quei paradigmi che ci condizionano e che ci impediscono di vivere una vita straordinaria, facendoci credere di non essere abbastanza e abbattendo la nostra autostima.

4) La Visualizzazione Creativa consente di immergersi nella sensazione profonda di aver già raggiunto l’obiettivo, lasciando andare ciò che accade e attirando circostanze favorevoli.

5) L’azione è fondamentale: è necessario osare e fare qualcosa di diverso, uscire dalla propria zona di comfort, per superare le paure e sperimentare il cambiamento desiderato.

In questo processo, l’attenzione al linguaggio utilizzato verso noi stessi diventa strategica. Alessandro Da Col e Alessandro Pancia sottolineano, infatti, l’importanza delle parole, che creano la realtà che si desidera attuare. Associando ad “io sono” una visione positiva, si può generare un futuro di successo. Al contrario, un dialogo interiore negativo può creare insoddisfazioni e azioni controproducenti e autosabotanti, gettando le basi per una vita piena di insoddisfazioni, oltre a provocare la diffusione di ormoni che ci fanno sentire depressi, tristi, ansiosi e preoccupati.

Dopo il successo negli Stati Uniti, il manifesting sta guadagnando popolarità anche in Italia, coinvolgendo non solo i VIP, ma anche persone comuni che desiderano sviluppare fiducia e crearsi una realtà più appagante. Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, noti sui social come “gli Ali”, sono stati pionieri nell’introdurre i concetti di formazione e crescita personale sui social media, raggiungendo un vasto pubblico, tra cui numerosi giovani. Grazie al manifesting, in particolare, molti di loro hanno sviluppato fiducia in sé stessi e hanno intrapreso azioni concrete per realizzare i propri obiettivi.

Tuttavia, “è importante fare attenzione agli pseudo coach che si improvvisano esperti e millantano formule magiche per raggiungere risultati concreti – mettono in guardia Alessandro Da Col e Alessandro Pancia -. Considerare il manifesting come una magia o un insieme di rituali occulti è errato e riduttivo: questa pratica si basa su una solida combinazione di neuroscienze, coaching e psicologia”.

I due coach certificati sottolineano l’importanza della formazione e dell’investimento continuo per migliorare le proprie competenze. Da Col e Pancia hanno acquisito esperienza sul campo per 14 anni e continuano a cercare nuove opportunità di apprendimento negli Stati Uniti, investendo migliaia di dollari in corsi specializzati. Questo approccio professionale garantisce una guida affidabile e risultati concreti nella pratica del manifesting.