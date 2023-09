L’infradito Tegu di Scarpa è amica dell’ambiente

TEGU è l’infradito di SCARPA attenta alla sostenibilità. Ammortizzata, comoda e versatile, con dettagli ispirati all’arrampicata

TEGU è l’infradito di SCARPA attenta alla sostenibilità. Ammortizzata, comoda e versatile, con dettagli ispirati all’arrampicata. Questo sandalo è stato progettato pensando in ottica green, con suola PRESA (riciclata al 35%) con tasselli poco pronunciati per un’ottima presa ed una buona sensibilità. L’intersuola in EVA (BASE BIO 30% – riciclata al 20%) con inserti in microfibra. La tomaia è realizzata con cinturini in pelle PU vegana con morbida fodera in microfibra per il massimo comfort (riciclato al 55%), puntali in tessuto di poliestere (riciclato al 54%) e laccio in poliestere (riciclato al 54%).

TEGU fa parte della collezione Approach per la stagione SS2023.