Giovanni Abramo di Cnr-Iasi nuovo presidente della ISSI

Giovanni Abramo del Cnr-Iasi è stato nominato nuovo presidente dell’International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI)

Giovanni Abramo, Dirigente Tecnologo presso l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica “Antonio Ruberti” (Iasi) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è il nuovo presidente e chairman del consiglio direttivo dell’International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI), con un mandato di quattro anni eventualmente rinnovabile.

L’ISSI è un’associazione internazionale di scienziati e professionisti attivi negli studi quantitativi della scienza, mediante tecniche scientometriche e informetriche. Una disciplina relativamente giovane che sta attraversando una crescita esponenziale di studiosi e risultati scientifici, sulla spinta dei crescenti bisogni di politici e manager della ricerca di disporre di strumenti per il miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di ricerca. Fondata nel 1993 a Berlino, l’ISSI è una società senza fini di lucro con sede legale in Olanda, la cui missione istituzionale è l’avanzamento della teoria e dei metodi dello studio quantitativo della scienza a beneficio della comunità scientifica, della politica e del management della ricerca.

Giovanni Abramo ha una Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita nel 1993 presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e un Master of Science in Management conseguito nel 1990 presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT). è ricercatore CNR dal 1984, ha ricoperto il ruolo di Direttore f.f. dello IASI tra il 2020 e il 2022, ed è attualmente responsabile del Laboratorio di Studi sulla Valutazione della Ricerca (https://sites.google.com/view/laboratoriortt), che ha fondato nel 2002 in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata. è Presidente dello spin-off CNR, Research Value s.r.l., che ha fondato nel 2006, e che eroga servizi di supporto alla valutazione della ricerca a Ministeri, Università, EPR, … è Professore Onorario di Management alla University of Waikato (NZ), e Professore a contratto di Management dell’Innovazione e Entrepreurship all’Università di Rome “Tor Vergata”. è stato consulente per le Nazioni Unite, la Commissione Europea e numerose istituzioni pubbliche e private. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla scientometria valutativa, con oltre 150 pubblicazioni censite in Scopus. La sua fama internazionale è legata all’indicatore di performance di ricerca FSS (valore dell’impatto della produzione di ricerca per unità di spesa) e al relativo metodo applicativo, che per anni lo hanno portato a essere considerato un esponente eterodosso della disciplina.

