Fuori “One Step Forward, Two Steps Back” degli Elephants In The Room

Disponibile online sulle piattaforme digitali “One Step Forward, Two Steps Back”, l’album d’esordio degli Elephants In The Room

Fuori per MZK Lab su tutte le piattaforme streaming One Step Forward, Two Steps Back, album di esordio della giovane rock band romana Elephants in The Room, già nominati artisti del mese su MTV New Generation, in alta rotazione su Radio Rock con il brano Chaos e che ha partecipato all’ultima edizione di X-Factor. L’album è una miscela esplosiva di rock, prog, funk i cui tratti distintivi sono l’attitudine internazionale, il groove e l’ecletticità. Nelle prossime settimane è prevista anche l’uscita della versione in vinile.

“Un passo avanti per uscire dalla stanza. Due indietro per ritrovare consapevolezza. Così gli ‘elefanti nella stanza’ girano e rigirano su se stessi in cerca della propria meta. Una costante ricerca che dona forza ai più coraggiosi, aprendo le porte ad un lungo viaggio, fatto di un passo dopo l’altro” – Elephants In The Room.

CREDITS

Produzione: MZK Lab

Editore: MZK Lab Srl

Studio: Muziki Factory

Testi e musiche: Daniele Todini, Emanuele Stellato, Eric Borrelli

Mix e mastering: Marco Gargani, Cristian Buccioli

Project manager: Jacopo Mancini, Marco Gargani

TRACKLIST

1. CHAOS

2. SHOULD BE RUNNING

3. SUPERSTITION (Stevie Wonder Cover)

4. BABY

5. I’LL BE WAITING

6. I LOVE IT

7. SOMETHING ABOUT YOU

8. WASTE OF TIME