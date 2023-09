Frane indotte da pioggia in Italia nel catalogo ITALICA

L’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) ha pubblicato ITALICA, il più accurato catalogo di frane indotte da pioggia in Italia

Da oltre vent’anni, l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) effettua una specifica attività di ricerca mirata alla raccolta di notizie relative a frane indotte dalle piogge in Italia. Le informazioni provengono prevalentemente da fonti cronachistiche (giornali in formato cartaceo o elettronico, siti web, etc.) e istituzionali (rapporti sugli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco e da altri soggetti istituzionali a seguito di segnalazioni di frane dovute a maltempo). Ora, le informazioni raccolte sono state utilizzate per compilare il catalogo ITALICA (ITAlian rainfall-induced LandslIdes CAtalogue).

ITALICA, che è in continuo aggiornamento, ad oggi contiene dati su oltre 6300 frane pluvio-indotte occorse in Italia nel periodo 1996-2021. La peculiarità e la specificità del catalogo risiedono nella padronanza e nel controllo del dato che ha livelli di accuratezza spaziale e temporale molto elevati. In particolare, per più di un terzo del catalogo, le frane sono localizzate nello spazio e nel tempo con un’incertezza inferiore rispettivamente al km2 e all’ora.

La disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sulla localizzazione geografica e il tempo d’innesco dei dissesti è fondamentale per migliorare la capacità previsionale delle frane.