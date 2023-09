Facebook e Instagram a pagamento: ora è più di un’ipotesi

Facebook e Instagram presto potrebbero diventare a pagamento: a lanciare la bomba sui due popolari social è il New York Times

Meta sta prendendo in considerazione versioni a pagamento e senza pubblicità di Facebook e Instagram per l’Unione europea. A lanciare la bomba è il New York Times che secondo alcune indiscrezioni riporta che “Meta continuerà anche a offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci nell’Unione europea. Non è chiaro quanto costerebbero le versioni a pagamento delle app o quando l’azienda potrebbe implementarle”.

Le motivazioni della possibile scelta di Mark Zuckeberg? “Fornire un servizio a pagamento sarebbe uno degli esempi più tangibili di come le aziende debbano riprogettare i loro prodotti per conformarsi alle norme sulla privacy dei dati, in particolare in Europa”.