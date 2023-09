Carcinoma polmonare: terapia con campi elettrici migliora la sopravvivenza

Carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico: la terapia con campi elettrici migliora la sopravvivenza globale

In occasione del congresso annuale 2023 dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) sono stati presentati risultati dello studio clinico di fase 3 LUNAR per la valutazione dell’uso della terapia Tumor Treating Fields (TTFields) in combinazione con terapie standard nel trattamento del tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC). Lo studio LUNAR ha raggiunto l’endpoint primario con un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo di 3 mesi della sopravvivenza mediana globale (OS) a seguito dell’aggiunta del trattamento TTFields alle terapie standard (HR: 0,74, P=0,035).

I pazienti randomizzati a ricevere la terapia TTFields in combinazione con i trattamenti standard (n=137) hanno mostrato una OS mediana di 13,2 mesi rispetto ai 9,9 mesi dei pazienti trattati con i soli trattamenti standard (n=139). È stato riscontrato un notevole beneficio in termini di OS a seguito della terapia TTFields nel sottogruppo trattato con un inibitore del checkpoint immunitario (ICI). I pazienti randomizzati a ricevere la terapia TTFields e un trattamento ICI a scelta del medico (n=66) hanno mostrato una OS mediana di 18,5 mesi rispetto a una OS mediana di 10,8 mesi nei pazienti trattati con solo ICI (n=68; HR=0,63; P=0,03). I pazienti randomizzati a ricevere la terapia TTFields in combinazione con docetaxel (n=71) hanno mostrato un trend di sopravvivenza positivo con una OS mediana di 11,1 mesi rispetto agli 8,7 mesi dei pazienti trattati con solo docetaxel (n=71). La terapia TTFields è stata ben tollerata, senza tossicità sistemica aggiuntiva e rari eventi avversi di grado 3 (nessuno di grado 4 o 5) correlati al dispositivo.

“I risultati dello studio LUNAR sono estremamente incoraggianti” – commenta la responsabile dello studio, Dott.ssa Ticiana Leal, ricercatrice e oncologa presso il Winship Cancer Institute della Emory University, nonché professore associato e direttore del Programma di Oncologia Medica Toracica presso il Reparto di Ematologia e Oncologia Medica della Emory University School of Medicine di Atlanta – “Lo studio LUNAR è il primo, in oltre sette anni, a dimostrare un miglioramento significativo della sopravvivenza globale del tumore polmonare non a piccole cellule metastatico dopo chemioterapia a base di platino. Questo progresso e il potenziale di questa terapia innovativa sono positivi perché aiuteranno molti pazienti con tumore polmonare metastatico che necessitano di nuove opzioni terapeutiche dopo la terapia a base di platino, senza tossicità sistemica aggiuntiva”.

Le caratteristiche del baseline erano ben bilanciate tra le coorti: l’età mediana era di 64 anni (range: 22-86), il 65% dei pazienti era di sesso maschile e il 96% dei pazienti presentava un performance status ECOG di 0-1. L’arruolamento dei pazienti è avvenuto in siti del Nord America (30%), Europa occidentale (30%), Europa orientale (30%) e Asia orientale (9%). Il tasso di sopravvivenza a un anno nei pazienti sottoposti a terapia TTFields in combinazione con le terapie standard era del 53% rispetto al 42% relativo ai pazienti trattati con le sole terapie standard (P=0,04). Un’analisi landmark sulla sopravvivenza a tre anni nei pazienti sottoposti alla terapia TTFields in combinazione con le terapie standard ha dimostrato un miglioramento quasi tre volte più elevato, che sale al 18% rispetto al 7% dei pazienti trattati con le sole terapie standard (P=0,015). La sopravvivenza mediana libera da progressione (PFS) per i pazienti trattati con la terapia TTFields in combinazione con le terapie standard è stata di 4,8 mesi rispetto a 4,1 mesi nei pazienti trattati con le sole terapie standard.

Nel gruppo dei pazienti randomizzati, l’89% aveva ricevuto una precedente linea di terapia sistemica e il 31% era stato trattato con un ICI (il 58% dei pazienti randomizzati nella coorte docetaxel e il 2% dei pazienti randomizzati nella coorte ICI). Gli ICI sono stati approvati nel 2017 come trattamento del NSCLC di prima linea nel corso dello studio LUNAR e, in seguito, sono stati raccolti dati sull’espressione di PD-L1 nelle regioni geografiche di adozione degli ICI. I Tumor Proportion Score (TPS) erano disponibili per 151 pazienti a livello globale (55%) e risultavano ben bilanciati tra le coorti. Tra tutti i pazienti trattati con ICI e con Tumor Proportion Score rilevati, il 63% presentava un’espressione >1% di PD-L1, un valore in linea con i dati del mondo reale. I dati sull’espressione di PD-L1 sono stati raccolti nell’83% dei pazienti (69 pazienti su 83) arruolati presso i siti statunitensi e risultavano ben bilanciati tra le quattro coorti.

Stato di PD-L1:

PD-L1 Expression TTFields + SOC (n=137) SOC

(n=139) TTFields + ICI (n=66) ICI

(n=68) TTFields + DTX (n=71) DTX

(n=71) <1% 17% 17% 18% 24% 16% 10% 1-49% 27% 29% 26% 27% 28% 31% >50% 7% 13% 8% 12% 7% 14%

DTX = docetaxel; ICI = inibitore del checkpoint immunitario; SOC = standard di cura

Novocure ha sottomesso i risultati dello studio clinico LUNAR per la pubblicazione su una delle principali riviste mediche peer-reviewed. Si prevede che i dati dello studio clinico LUNAR serviranno come base per la presentazione di un’approvazione pre-market (PMA) alla Food and Drug Administration statunitense nella seconda metà del 2023.

“Desidero ringraziare i pazienti, le loro famiglie e il personale sanitario per la partecipazione allo studio LUNAR” – commenta William Doyle, presidente esecutivo di Novocure – “Porgo i miei ringraziamenti anche alla Dott.ssa Leal e a tutti i nostri ricercatori per la competenza e la dedizione con cui hanno contribuito al progresso nella cura dei pazienti. I risultati dello studio LUNAR rappresentano un progresso notevole nel trattamento del tumore polmonare non a piccole cellule metastatico, e lo studio LUNAR dimostra il potenziale vasto e versatile della terapia TTFields per la miglior sopravvivenza dei pazienti oncologici con importanti necessità non soddisfatte. I risultati di LUNAR ci danno nuova energia e ci consentono di avvicinarci rapidamente alla disponibilità della terapia TTFields per i pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule metastatico”.

Novocure si impegna per il progresso della terapia TTFields a favore dei pazienti affetti da tumori solidi. LUNAR è il primo di quattro studi clinici di fase 3, con lettura prevista entro la fine del 2024, per la valutazione dell’applicazione della terapia TTFields al trattamento dei tumori solidi di cervello, torace e addome. Grazie ai solidi dati di LUNAR, Novocure intende avviare ulteriori studi di fase 3 per la valutazione della terapia TTFields nelle prime linee di trattamento, in combinazione con gli ICI e con altri standard di cura.

Informazioni su LUNAR

LUNAR è uno studio di fase 3 che valuta la sicurezza e l’efficacia della terapia TTFields in combinazione con gli ICI o con docetaxel (braccio sperimentale) rispetto ai soli ICI o al solo docetaxel (braccio di controllo) nei pazienti con NSCLC metastatico e con progressione durante, o a seguito, della terapia a base di platino. Si calcola che ogni anno negli Stati Uniti siano circa 46.000 i pazienti che ricevono un trattamento di seconda linea per NSCLC metastatico. L’endpoint primario è la sopravvivenza globale prolungata dei pazienti trattati con la terapia TTFields in combinazione con gli ICI o con docetaxel rispetto ai soli ICI o al solo docetaxel. Gli endpoint secondari potenziati per il valore statistico sono la sopravvivenza globale prolungata dei pazienti trattati con la terapia TTFields in combinazione con gli ICI rispetto alla coorte dei soli ICI e la sopravvivenza globale prolungata dei pazienti trattati con la terapia TTFields in combinazione con docetaxel rispetto al solo docetaxel. La terapia TTFields è stata ideata principalmente per l’utilizzo in combinazione con altri trattamenti standard di cura concomitanti, e lo studio LUNAR è stato disegnato per generare dati che contemplano molteplici risultati, secondo Novocure tutti clinicamente significativi.