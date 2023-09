Lil Manda X Zoo: fuori il nuovo joint EP “82100”

Lil Manda X Zoo: la formazione degli apprezzatissimi artisti campani pubblica su tutte le piattaforme digitali il nuovo joint EP dedicato alla loro terra d’origine

ZOO X LIL MANDA pubblicano, su tutte le piattaforme digitali “82100”, il nuovo joint EP in collaborazione con il producer YO MARTU. Dopo l’ottimo riscontro dei singoli “Siamo in giro” e “Sul miez a gent”, arriva 8200, il joint EP di Lil Manda e ZOO in uscita il 30 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il progetto, che vede Yo Martu alle produzioni e DJ

Monkey al Mix e Master, ambisce a puntare i riflettori del mercato musicale italiano sui due rapper campani e sulla loro città d’origine: Benevento. L’album si configura come un complesso mix di sonorità che provengono dal West Coast Rap, dal Blues e dal Soul. I testi presentano aspre note di cinica e disillusa denuncia sociale, seppur con uno sguardo speranzoso derivato dal tipico ottimismo meridionale.

Il titolo presenta una forte rivendicazione di appartenenza: 82100 è il CAP della città di Benevento. L’impronta musicale segue due direttive principali: street banger dall’atmosfera cupa richiamano influenze del West-Coast Rap e del Dirty South, mentre un mood più fresco ed estivo è incarnato da pezzi con sonorità blues, soul e latine.

La dualità espressa nelle strumentali si traduce nelle liriche, che descrivono da un lato una realtà difficile in cui il degrado giovanile e la depressione economica sono dilaganti; dall’altro, sono le proiezioni dei viaggi di una creatività artistica che sembra l’unica strada alternativa all’abisso della noia e della droga, nonché l’unico spiraglio di speranza per un popolo che continua a rispondere con ottimismo all’everyday struggle.

“82100” è, così, un un’imperdibile occasione, per tutti gli appassionati del genere, di scoprire il talento cristallino della formazione campana del roster della label Let’s Work Records e di lasciarsi trasportare, dalla loro poetica e dalle ricercate sonorità, nel loro ricco e suggestivo immaginario.

Mix e mastering del progetto sono a cura di DJ Monkey.