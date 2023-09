Biontech punta ad anticorpo coniugati contro i tumori

BioNTech svilupperà anticorpo coniugati per la cura del cancro: la società ha raggiunto un accordo da oltre 1,5 miliardi di dollari

La tedesca BioNTech ha dichiarato lunedì di aver firmato un accordo con la società biotecnologica cinese DualityBio per il co-sviluppo e la commercializzazione di due candidati farmaci anticorpi contro il cancro.

DualityBio riceverà pagamenti anticipati per un totale di 170 milioni di dollari. Oltre al pagamento anticipato, DualityBio riceverà più di 1,5 miliardi di dollari in pagamenti di milestone per le due attività, oltre a royalties graduali sulle vendite nette. DualityBio deterrà i diritti commerciali in Cina continentale, Hong Kong e Macao, mentre BioNTech si occuperà del resto del mondo. DualityBio mantiene l’opzione di esercitare il co-sviluppo di DB-1311 nel mercato statunitense.

Le due società hanno dichiarato che svilupperanno congiuntamente i candidati DB-1303 e DB-1311 come terapia combinata per i tumori solidi.

Entrambi gli agenti appartengono alla classe dei cosiddetti coniugati anticorpo-farmaco (ADC), che hanno lo scopo di distruggere le cellule tumorali in modo mirato evitando di danneggiare i tessuti sani. Gli ADC, che combinano la potenza della chemioterapia con la selettività degli anticorpi, si sono affermati come potenti terapie antitumorali. In un articolo del 2022 pubblicato su Nature, Yu Zhang et al. hanno definito gli ADC il “missile biologico” per la terapia mirata del cancro. Attualmente ne sono in commercio più di una dozzina. In una dichiarazione, Ugur Sahin, CEO di BioNTech, ha affermato che la classe di farmaci ADC “potrebbe essere un’alternativa alla chemioterapia standard”.

DualityBio manterrà i diritti commerciali per la Cina continentale, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong e la Regione amministrativa speciale di Macao, mentre BioNTech deterrà i diritti commerciali nel resto del mondo.

DualityBio ha un’opzione per la co-commercializzazione di uno dei due prodotti candidati, DB-1311, negli Stati Uniti.

Il candidato principale di DualityBio, DB-1303, ha ricevuto la designazione Fast Track dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, che mira ad accelerare lo

sviluppo e la sperimentazione di nuovi farmaci, ed è attualmente nella seconda delle tre fasi di sviluppo clinico.

Il secondo asset, DB-1311, è in fase di sviluppo preclinico per il trattamento di una serie di modelli tumorali in diversi tipi di cancro.

Il partner COVID-19 di BioNTech, Pfizer, ha investito 43 miliardi di dollari nel settore con l’acquisizione di Seagen nel marzo 2023. L’accordo ha portato quattro ADC antitumorali approvati nella linea commerciale di Pfizer e ha aggiunto tecnologie di nuova generazione per gli ADC e altre piattaforme di anticorpi alle sue attività di R&S.

L’accordo di licenza di lunedì con DualityBio è il secondo di BioNTech di quest’anno. A marzo, l’azienda ha siglato un accordo di licenza e collaborazione con OncoC4 per sviluppare e commercializzare il suo anticorpo sperimentale anti-CTLA-4 ONC-392 per i tumori solidi.

La biofarma con sede nel Maryland ha ricevuto 200 milioni di dollari dal partner tedesco, con pagamenti di milestone e royalty.

Dopo un’impennata grazie al vaccino COVID-19, il titolo BioNTech è sceso costantemente negli ultimi 17 mesi, con un calo del 64% dal novembre 2021.