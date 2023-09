Autolook Week 2023: dalla F1 al rally, ecco il calendario degli eventi

Al via Autolook Week Torino: tra gli eventi in centro città, i riflettori saranno puntati sulle esibizioni dinamiche di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP

Sabato 2 e domenica 3 settembre si svolgerà la 2ª edizione di Autolook Week Torino, la manifestazione che in piazza San Carlo celebra il motorsport con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, OGR Torino e Camera di Commercio di Torino.

I riflettori saranno puntati sulle esibizioni dinamiche di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP che animeranno il centro di Torino, con un circuito di 1,5 Km creato ad hoc per accogliere il pubblico tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello.

Autolook Week e Sparco, team supplier e partner ufficiale della manifestazione, porteranno lo Show Run della monoposto del Team di Formula 1 Oracle Red Bull Racing, che accenderà i motori alle 11.30 di sabato 2 e domenica 3 settembre, con partenza da piazza San Carlo.

Super ospite di questa edizione e alla guida della vettura di Formula 1 Oracle Red Bull Racing, simbolo di questa edizione di Autolook Week, sarà il pilota automobilistico austriaco Patrick Friesacher.

A seguire, il motorsport si fa bello con la parata dinamica dei modelli esposti nel salotto di Torino realizzata in collaborazione con Aci Torino, Fondazione Gino Macaluso e Museo Nazionale dell’Automobile. Ad aprire la sfilata saranno Kevin Schwantz, campione mondiale ’93 di Moto GP, e Franco Uncini, i quali saluteranno il pubblico accorso a bordo delle loro due Suzuki da competizione, seguiti da tutti gli altri modelli Formula 1, Endurance, Rally protagonisti della 2ª edizione di Autolook Week.

Sabato 2 settembre, a partire dalle ore 15, Kevin Schwantz e Franco Uncini saranno anche protagonisti di un momento di incontro diretto con i fan che potranno scattare foto e ricevere autografi dei due campioni direttamente nell’area Suzuki presente in piazza San Carlo.

Alle ore 18, sempre di sabato, è atteso l’arrivo della 38ª edizione del Rally Città di Torino, promossa da RT Motorvent, competizione a cui farà da sfondo Piazza San Carlo, dove si svolgerà la cerimonia di arrivo e di premiazione.

Andrea Levy, Presidente Autolook Week Torino: “Il motorsport è la parte più emozionante di tutto il settore automobilistico, la più coinvolgente. E noi vogliamo coinvolgere Torino con uno spettacolo dinamico e di esposizione che metta in luce i modelli più iconici di Formula 1, Endurance, Rally e Moto GP che hanno saputo far sognare e appassionare generazioni di persone”.

La Red Bull RB8, monoposto con motore V8 da 2,4 litri e 800 cavalli del Team di Formula 1 Oracle Red Bull Racing, è anche la protagonista dell’immagine guida di Autolook Week 2023, che apparirà sulla locandina ufficiale dell’evento distribuita in comunicazione e nella città di Torino

Torino sarà colorata di Autolook anche grazie alla mostra fotografica ROSSO, curata da Paolo D’Alessio e in esposizione in piazza San Carlo e in via Po, che racconta i momenti più memorabili e più importanti della storia della Ferrari, immortalati da oltre venti fotografi internazionali di Formula 1.

Lunedì 4 settembre, dalle ore 12, le figure più iconiche del motorsport saranno premiate alle OGR Torino, agli Autolook Awards, la cerimonia condotta da Federica Masolin, giornalista SKY, e Andrea Levy che chiameranno sul palco della Sala Fucine i vincitori delle seguenti categorie: Total Look Award, Endurance Award, Anniversary Award, Collection Award, Moto GP Award, Communication Award, Autoimage Award, Photography Award.

Contestualmente, una selezione delle fotografie dei più grandi fotografi sportivi internazionali, che hanno messo a disposizione di Autolook Week i loro scatti, sarà accessibile gratuitamente lunedì 4 settembre presso le OGR Torino, in corso Castelfidardo 22.

Il calendario aggiornato con tutte le attività in programma per Autolook Week 2023 è disponibile sul sito www.autolookweek.com, in cui è possibile trovare tutte le convenzioni promosse insieme ai principali musei e hotel della città: Somewhere Tours&Events, Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema, Fondazione Torino Musei, Museo Lavazza, Best Western Hotels & Resorts, NH Hotel Group e Hotel Plaza.