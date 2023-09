Siglato accordo di cooperazione scientifica tra Cnr e DFKI

Siglato un accordo di cooperazione scientifica tra Cnr e DFKI, il German Research Center for Artificial Intelligence: ecco i dettagli della collaborazione

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) hanno firmato venerdì, nella cornice di Villa Vigoni sul lago di Como, un Accordo di cooperazione scientifica. L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi dal Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, ed è stato sottoscritto a Villa Vigoni dal CEO e direttore scientifico del DFKI Prof. Antonio Krüger.

Con una rete di 88 Istituti distribuiti in tutta Italia raggruppati in sette Dipartimenti che coprono le principali aree della scienza e della cultura, e quasi diecimila dipendenti, il Cnr è la principale organizzazione pubblica di ricerca in Italia. Il DFKI è l’istituzione leader in Germania per l’intelligenza artificiale, con circa mille dipendenti in otto città.

L’accordo firmato definisce un quadro collaborativo che si dovrà successivamente concretizzare attraverso specifici programmi operativi che prevederanno attività quali lo sviluppo di programmi di ricerca congiunti, visite e scambi di personale di ricerca, l’organizzazione di workshop e conferenze, ed altre attività di cooperazione reciprocamente concordate.

I contatti fra le due istituzioni, già esistenti all’interno di progetti EU, sono stati recentemente rinforzati attraverso la “Italy-Germany WEBinar Series” dedicata a “Artificial Intelligence: Methods and Applications”. Tre dei cinque seminari della serie sono stati tenuti da ricercatori DFKI, mentre per il Cnr hanno partecipato ricercatori dei principali Istituti con competenze in AI (Cnr-IIt, Cnr-Isti e Cnr-Icar). Un seminario di taglio più istituzionale – “AI strategies and partnerships in Italy and Germany”- ha visto la partecipazione del direttore DFKI Antonio Krüger e di Giuseppe De Pietro per Cnr e FAIR. La serie è organizzata da Matteo Pardo dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Cnr e dall’Addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino, Prof. Vincenzo Fiorentini, che hanno altresì promosso un workshop finale a Villa Vigoni.