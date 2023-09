Liquigas continua a ridurre le emissioni dirette di CO2

Liquigas, azienda leader nazionale nella distribuzione di GPL e GNL, nel corso del 2022 ha ridotto, rispetto al 2016, le emissioni dirette di CO2 del 29,5% e quelle indirette dell’8%, in anticipo rispetto all’obiettivo del 25% entro il 2025.

Liquigas, nello specifico, ha redistribuito sul territorio circa il 94,4% del fatturato, ovvero 605 milioni di euro su 641 milioni di valore complessivamente generato, che è stato utilizzato per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, per remunerare gli azionisti, i fornitori e per l’attivazione di progetti con numerosi partner, che svolgono un ruolo fondamentale nelle attività di business dell’azienda. Liquigas, proiettandosi verso il futuro in un contesto sempre più complesso, ha scelto di investire in progetti innovativi e nella ricerca e sviluppo di nuovi combustibili, al fine di promuovere attivamente la transizione ecologica.

Queste attività sono il focus di Futuria, nuova offerta lanciata a fine 2022 per sviluppare soluzioni energetiche sostenibili per l’Italia, in linea con la transizione ecologica ed in risposta alle aspettative di imprese e cittadini. La nuova gamma si concentra in particolare su biocombustibili come il bioGPL e il bioGNL, oltre all’implementazione di nuovi combustibili sintetici come l’rDME. Attraverso Futuria, Liquigas si impegna coerentemente con gli obiettivi di SHV Energy a sostituire gradualmente tutti i combustibili di origine fossile, contribuendo al raggiungimento della neutralità climatica.

Questi progressi rappresentano una conferma delle scelte strategiche intraprese da Liquigas per promuovere la crescita aziendale all’interno del contesto della transizione ecologica e dei nuovi scenari energetici internazionali, ponendosi l’obiettivo, in linea con i target di Gruppo di SHV Energy, di ridurre le emissioni di CO2 grazie allo sviluppo di combustibili alternativi. L’azienda, nell’undicesima edizione del proprio Report di Sostenibilità 2022 appena pubblicata, racconta l’impegno a creare valore economico sostenibile per il Paese.