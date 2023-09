La modella Sunshine Stefani Secci protagonista a Firenze Comics

Settembre ricco di impegni prestigiosi per Sunshine, al secolo Stefania Secci. La modella e influencer parteciperà prima a Firenze Comics e poi alla Mostra del Cinema di Venezia

Sarà un settembre ricco di impegni prestigiosi per Sunshine (al secolo Stefania Secci). La modella, influencer e attivista (che attualmente vanta su Instagram 72.5K followers) parteciperà prima a Firenze Comics e poi alla 80esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

FIRENZE COMICS

Il 2 e il 3 settembre, nel Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, si terrà Firenze Comics ovvero il festival dedicato al mondo del fantasy, manga e anime, action movies e gamers.

Attesi tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, oltre alle guest star tra cui spicca proprio Sunshine, che presenzierà anche come giudice della gara cosplay di domenica 3 settembre. Inoltre in entrambi i giorni sarà conduttrice di due forum di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, stalking, revenge porn, razzismo, omofobia e qualsiasi altra forma d’odio attuata via web e non solo!

«Come sapete, da tantissimi anni faccio parte del mondo cosplay e visto il forte interesse suscitato nel pubblico dalle mie campagne di sensibilizzazione contro il bullismo e cyberbullismo, ho pensato che in occasione di questo immancabile Firenze Comics, sarebbe stato fantastico unire la leggerezza dell’evento con la delicatezza delle mie tematiche. Perché certe dinamiche di tossicità e odio (soprattutto online), purtroppo esistono anche nel mondo cosplay, soprattutto tra i più giovani.

Ringrazio gli organizzatori Alessio e Luca Mariotti per aver accolto a braccia aperte la mia proposta, perché grazie a loro i miei raggi di sole prenderanno vita anche al Firenze Comics.

Io sarò presente come ospite speciale, nella mia postazione per il meet & greet dove potremo scattare un selfie ricordo e avere le foto autografate dei miei cosplay che più amate. Per i più curiosi, sappiate che sarò presente nelle vesti di Lamù e di un mio nuovo original che vi svelerò più avanti!» – anticipa Stefania.

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Dopo averla avvistata sul red carpet del Locarno Film Festival, potremo ammirare Sunshine su quello della 80esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Dal 5 all’8 settembre sarà presente come ospite in vesti da influencer, reporter e attivista nelle sue campagne di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e odio online.

L’entusiasmo, naturalmente, è alle stelle: «Ho sempre seguito dall’esterno tutti questi importanti festival del cinema e in particolar modo sono sempre rimasta affascinata da quello di Venezia, tanto da essermi ripromessa prima o poi di trovare il tempo per andarci. Ed ora eccomi qui nel bel mezzo dei preparativi per presenziare come opsite a uno dei Festival del Cinema più famosi al mondo!

Pensare che quest’anno sarò lì a percorrere lo stesso tappetto rosso che è stato calcato dalle più grandi star di Hollywood e celebrity internazionali, mi crea tantissime emozioni, ma soprattutto un senso di grande soddisfazione personale!

Sfilerò sul famosissimo red carpet, sfoggerò diversi look curati minuziosamente dai miei stylist, vi porterò con me agli eventi più esclusivi dell’Excelsior Hotel e alle proiezioni in anteprima mondiale.

Inoltre in vesti da reporter ho in programma anche delle interviste molto importanti ad attori e registi internazionali! Sarà un grande onore e piacere per me, incontrare ed interfacciarmi con delle personalità di questo calibro.

Mi raccomando, state sintonizzati sui miei social perché vi terrò costantemente aggiornati su questa nuova esperienza!»

CHI È SUNSHINE

Stefania Secci in arte Sunshine, è una influencer, reporter fashion e sportiva, presentatrice, modella professionista di origini sarde. Inoltre è affiliata con un’organizzazione di volontariato Faro Giuridico (https://farogiuridico.wordpress.com/mission/), di cui ne è ambasciatrice e attivista contro il cyberbullismo, stalking, revenge porn, discriminazione e qualsiasi altra forma di violenza perpetrata via web o social.

All’età di 16 anni inizia a muovere i primi passi nella moda e nella fotografia, intraprendendo un percorso che le porterà tantissimi successi professionali e soddisfazioni personali. Stefania partecipa a diversi cortometraggi come protagonista e comparsa in alcuni film, testimonial per brand di intimo, lingerie e beachwear, è stata anche musa ispiratrice per la trama di una trilogia fantasy di romanzi.

I suoi servizi fotografici vengono pubblicati in tante riviste di moda nazionali ed internazionali, aggiudicandosi tante copertine ed interviste. Nel Dicembre 2020, la collector’s edition di Playboy le dedica un servizio fotografico glamour tra le sue celeberrime pagine patinate.

Utilizza i suoi social non solo per promuovere il suo lavoro da modelle ed influencer, ma anche per sensibilizzare il suo pubblico a campagne antiviolenza fisica e psicologica, contro il bullismo e cyberbullismo. A tal proposito partecipa a delle rubriche live, in cui si interfaccia come ospite ed opinionista in merito a tematiche di moda, stile, bon ton, ma anche attualità, fatti di cronaca e sempre tematiche delicate.

Oltretutto si sta cimentando anche nell’attività da presentatrice, conducendo i vari eventi in cui viene invitata come ospite. Ultimamente la vediamo anche nei panni da reporter sportiva e di moda dove, intervistando i vari personaggi famosi ed emergenti, Sunshine riesce a dare voce alle loro personalità.

SUNSHINE SUI SOCIAL

Instagram – https://www.instagram.com/sunshine_model_/

Facebook – https://www.facebook.com/stefania.secci1704