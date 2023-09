Insufficienza cardiaca pediatrica: Chmp autorizza sacubitril/valsartan

Insufficienza cardiaca pediatrica: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell’EMA ha adottato un parere positivo per l’approvazione di sacubitril/valsartan

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha adottato un parere positivo che raccomanda l’approvazione di sacubitril/valsartan per una nuova indicazione per il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica sintomatica con disfunzione sistolica ventricolare sinistra in pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e <18 anni.

“Molti bambini con diagnosi di insufficienza cardiaca avranno bisogno di un trapianto di cuore prima di compiere cinque anni o, nei casi peggiori, quasi un terzo morirà entro un anno. Tuttavia, la malattia viene in gran parte gestita con trattamenti approvati per gli adulti, sulla base di dati provenienti da studi condotti su adulti”, ha dichiarato David Soergel, Global Head, Cardiovascular, Renal and Metabolism Development Unit, Novartis. “Questo parere positivo apre la strada alla possibilità per Novartis di fornire ai bambini con diagnosi di insufficienza cardiaca dovuta a disfunzione sistolica ventricolare sinistra nell’UE e alle loro famiglie una terapia efficace in una formulazione adatta all’età, contribuendo a rispondere a quella che è un’importante esigenza non soddisfatta”.

Il parere positivo si basa sui dati finali dello studio di Fase III PANORAMA-HF, il più grande studio sull’insufficienza cardiaca pediatrica mai condotto, durato 52 settimane, e sull’ estrapolazione dei dati sull’insufficienza cardiaca degli adulti dello studio di Fase III PARADIGM-HF ai pazienti pediatrici.

I dati hanno dimostrato che Entresto ha fornito riduzioni clinicamente significative simili rispetto al basale del biomarcatore cardiaco N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) – un biomarcatore comunemente utilizzato per valutare la gravità e la prognosi dell’insufficienza cardiaca – nei pazienti adulti con insufficienza cardiaca e nei pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e <18 anni con insufficienza cardiaca dovuta a disfunzione sistolica ventricolare sinistra, consentendo l’estrapolazione dell’efficacia dimostrata negli adulti ai pazienti pediatrici3,4. Rispetto all’enalapril, l’attuale standard di cura nell’insufficienza cardiaca pediatrica (ma non specificamente approvato per l’insufficienza cardiaca pediatrica), Entresto ha fornito miglioramenti comparabili o numericamente migliori rispetto al basale su una serie di endpoint clinicamente rilevanti3,4. La sicurezza e la tollerabilità di Entresto nei pazienti pediatrici sono risultate coerenti con quelle osservate nei pazienti adulti.

L’insufficienza cardiaca pediatrica rappresenta un’importante causa di morbilità e mortalità nell’infanzia. Fino al 33% di tutti i ricoveri cardiaci in età pediatrica sono correlati all’insufficienza cardiaca e i bambini il cui ricovero è complicato dall’insufficienza cardiaca possono avere un aumento del rischio di morte di oltre 20 volte.

Per questa nuova indicazione, il CHMP ha concluso che Entresto apporta un importante contributo alla cura dei pazienti e soddisfa quindi i criteri di beneficio clinico significativo. Se approvato, Entresto sarà disponibile per i bambini con una nuova formulazione adatta all’età per consentire una somministrazione accurata e conveniente per questi pazienti e per chi li assiste. Ciò supporterebbe l’estensione della protezione dei dati regolamentari fino al novembre 2026.

Entresto è approvato nell’UE dal 2015 nei pazienti adulti per il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta (HFrEF)4. Negli Stati Uniti, Entresto è indicato per ridurre il rischio di morte cardiovascolare e di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca nei pazienti adulti con insufficienza cardiaca cronica ed è approvato dall’ottobre 2019 per il trattamento dell’insufficienza cardiaca infantile dovuta a disfunzione sistolica ventricolare sinistra5.

Informazioni su PANORAMA-HF

PANORAMA-HF è stato uno studio in due parti3. La prima parte era uno studio in aperto per la determinazione della dose3. La seconda parte è stata uno studio randomizzato, in doppio cieco, della durata di 52 settimane, che ha confrontato Entresto con il comparatore attivo enalapril in pazienti di età compresa tra 1 mese e <18 anni con insufficienza cardiaca (HF) (classe NYHA/Ross II-IV) dovuta a disfunzione sistolica sistemica del ventricolo sinistro (LVEF <45% o accorciamento frazionale ≤22,5%).

Si tratta del più grande studio prospettico sull’HF pediatrico condotto fino ad oggi e prevede l’utilizzo di un endpoint primario di rango globale, basato su eventi clinici che comprendono la morte, l’inizio del supporto vitale meccanico, l’inserimento in lista per un trapianto cardiaco urgente, il peggioramento dell’HF, le misure della capacità funzionale (punteggi NYHA/Ross) e i sintomi di HF riferiti dal paziente3. Inoltre, l’NT-proBNP è stato utilizzato nello studio come biomarcatore ponte per l’estrapolazione dagli adulti alla popolazione pediatrica3. Lo studio è stato condotto in 30 Paesi e 105 siti clinici in Nord America, Europa, Asia e America Latina.